Не проґавте! Коли дивитись "Євробачення-2025" і в якому півфіналі виступає Україна

Вже скоро починається тиждень "Євробачення" - коли всі країни-учасниці музичного конкурсу представлятимуть свої пісні на головній сцені. Саме тому час дізнатися про всі дати півфіналів та гранд-фіналу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли дивитися Ziferblat на "Євробаченні" та які дати не варто проґавити.
Пісенний конкурс, який цього року відбудеться в Базелі, як завжди проходитиме в три етапи:
Усі етапи "Євробачення-2025" починатимуться о 22:00 за київським часом. Подивитися їх можна на "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення", або в прямій трансляції на YouTube-каналі Eurovision. А ще шоу транслюватиме "Радіо Промінь".
Україна виступатиме у першому півфіналі. Відомо, що Ziferblat вийдуть на сцену з піснею "Bird of Pray" п'ятими.
Хоча букмекери наразі не пророкують Україні перемогу, пісня "Bird of Pray" гурту Ziferblat вже зібрала позитивні реакції в мережі. Глядачі відзначають атмосферність композиції та незвичну подачу.
Окрім цього, на сцені "Євробачення" з'являться представники країн "великої п'ятірки", які не беруть участь в півфіналах та автоматично потрапляють до фіналу. Також ці етапи "перестрибує" країна, яка перемогла минулого року - Швейцарія.
Цього року від участі в "Євробаченні" відмовилася Молдова. До речі, репер Потап казав, що може представити цю країну на конкурсі, а всі витрати візьме на себе. Втім, цього так і не сталося.
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