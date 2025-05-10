Не проґавте! Коли дивитись "Євробачення-2025" і в якому півфіналі виступає Україна

Графік "Євробачення" - всі дати та порядок виступів

Пісенний конкурс, який цього року відбудеться в Базелі, як завжди проходитиме в три етапи:

перший півфінал - 13 травня

другий півфінал - 15 травня

гранд-фінал - 17 травня.

Усі етапи "Євробачення-2025" починатимуться о 22:00 за київським часом. Подивитися їх можна на "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення", або в прямій трансляції на YouTube-каналі Eurovision. А ще шоу транслюватиме "Радіо Промінь".

Україна виступатиме у першому півфіналі. Відомо, що Ziferblat вийдуть на сцену з піснею "Bird of Pray" п'ятими.

Хоча букмекери наразі не пророкують Україні перемогу, пісня "Bird of Pray" гурту Ziferblat вже зібрала позитивні реакції в мережі. Глядачі відзначають атмосферність композиції та незвичну подачу.

А повний список учасників першого півфіналу виглядає так:

Ісландія: Væb з піснею "RÓA" Польща: Justyna Steczkowska з піснею GAJA" Словенія - Klemen - з треком "How Much Time Do We Have Left" Естонія: Tommy Cash, "Espresso Macchiato" Україна: Ziferblat з піснею "Bird of Pray" Швеція: KAJ з треком "Bara bada bastu" Португалія: Napa, "Deslocado" Норвегія: Kyle Alessandro з піснею "Lighter" Бельгія: Red Sebastian з треком "Strobe Lights" Азербайджан: Mamagama, "Run With Us" Сан-Марино: Gabry Ponte з піснею "Tutta l’Italia" Албанія: Shkodra Elektronike з піснею "Zjarrm" Нідерланди: Claude з треком "C’est La Vie" Хорватія: Marko Bošnjak, "Poison Cake" Кіпр: Theo Evan з піснею "Shh".

Окрім цього, на сцені "Євробачення" з'являться представники країн "великої п'ятірки", які не беруть участь в півфіналах та автоматично потрапляють до фіналу. Також ці етапи "перестрибує" країна, яка перемогла минулого року - Швейцарія.

Учасники другого півфіналу "Євробачення" - повний список

Австралія: Go-Jo з піснею "Milkshake Man" Чорногорія: Ніна Жижич з треком "Dobrodošli" Ірландія: Еммі, "Laika Party" Латвія: Tautumeitas з піснею "Bur man laimi" Вірменія: Parg з треком "SURVIVOR" Австрія: JJ, "Wasted Love" Греція: Клавдія з піснею "Asteromata" Литва: Katarsis з треком "Tavo akys" Мальта: Міріана Конте, "SERVING" Грузія: Маріам Шенгелія з піснею "Freedom" Данія: Ciccaa з треком "Hallucination" Чехія: ADONXS, "Kiss Kiss Goodbye" Люксембург: Лора Торн з піснею "La poupée monte le son" Ізраїль: Юваль Рафаель з треком "New Day Will Rise" Сербія: Принц, "Mila" Фінляндія: Еріка Вікман з піснею "ICH KOMME".

Цього року від участі в "Євробаченні" відмовилася Молдова. До речі, репер Потап казав, що може представити цю країну на конкурсі, а всі витрати візьме на себе. Втім, цього так і не сталося.

Хто потрапив до фіналу "Євробачення" вже зараз - список країн "великої п'ятірки" та переможниці минулого року