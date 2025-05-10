UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Не проґавте! Коли дивитись "Євробачення-2025" і в якому півфіналі виступає Україна

Коли Ziferblat виступатиме на "Євробаченні" (фото надане прес-службою)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро починається тиждень "Євробачення" - коли всі країни-учасниці музичного конкурсу представлятимуть свої пісні на головній сцені. Саме тому час дізнатися про всі дати півфіналів та гранд-фіналу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли дивитися Ziferblat на "Євробаченні" та які дати не варто проґавити.

Графік "Євробачення" - всі дати та порядок виступів

Пісенний конкурс, який цього року відбудеться в Базелі, як завжди проходитиме в три етапи:

  • перший півфінал - 13 травня
  • другий півфінал - 15 травня
  • гранд-фінал - 17 травня.

Усі етапи "Євробачення-2025" починатимуться о 22:00 за київським часом. Подивитися їх можна на "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення", або в прямій трансляції на YouTube-каналі Eurovision. А ще шоу транслюватиме "Радіо Промінь".

Україна виступатиме у першому півфіналі. Відомо, що Ziferblat вийдуть на сцену з піснею "Bird of Pray" п'ятими.

Хоча букмекери наразі не пророкують Україні перемогу, пісня "Bird of Pray" гурту Ziferblat вже зібрала позитивні реакції в мережі. Глядачі відзначають атмосферність композиції та незвичну подачу. 

А повний список учасників першого півфіналу виглядає так:

  1. Ісландія: Væb з піснею "RÓA"
  2. Польща: Justyna Steczkowska з піснею GAJA"
  3. Словенія - Klemen - з треком "How Much Time Do We Have Left"
  4. Естонія: Tommy Cash, "Espresso Macchiato"
  5. Україна: Ziferblat з піснею  "Bird of Pray"
  6. Швеція: KAJ з треком "Bara bada bastu"
  7. Португалія: Napa, "Deslocado"
  8. Норвегія: Kyle Alessandro з піснею "Lighter"
  9. Бельгія: Red Sebastian з треком "Strobe Lights"
  10. Азербайджан: Mamagama, "Run With Us"
  11. Сан-Марино: Gabry Ponte з піснею "Tutta l’Italia"
  12. Албанія: Shkodra Elektronike з піснею "Zjarrm"
  13. Нідерланди: Claude з треком "C’est La Vie"
  14. Хорватія: Marko Bošnjak, "Poison Cake"
  15. Кіпр: Theo Evan з піснею "Shh".

Окрім цього, на сцені "Євробачення" з'являться представники країн "великої п'ятірки", які не беруть участь в півфіналах та автоматично потрапляють до фіналу. Також ці етапи "перестрибує" країна, яка перемогла минулого року - Швейцарія.

Учасники другого півфіналу "Євробачення" - повний список

  1. Австралія: Go-Jo з піснею "Milkshake Man"
  2. Чорногорія: Ніна Жижич з треком "Dobrodošli"
  3. Ірландія: Еммі, "Laika Party"
  4. Латвія: Tautumeitas з піснею "Bur man laimi"
  5. Вірменія: Parg з треком "SURVIVOR"
  6. Австрія: JJ, "Wasted Love"
  7. Греція: Клавдія з піснею "Asteromata"
  8. Литва: Katarsis з треком "Tavo akys"
  9. Мальта: Міріана Конте, "SERVING"
  10. Грузія: Маріам Шенгелія з піснею "Freedom"
  11. Данія: Ciccaa з треком "Hallucination"
  12. Чехія: ADONXS, "Kiss Kiss Goodbye"
  13. Люксембург: Лора Торн з піснею "La poupée monte le son"
  14. Ізраїль: Юваль Рафаель з треком "New Day Will Rise"
  15. Сербія: Принц, "Mila"
  16. Фінляндія: Еріка Вікман з піснею "ICH KOMME".

Цього року від участі в "Євробаченні" відмовилася Молдова. До речі, репер Потап казав, що може представити цю країну на конкурсі, а всі витрати візьме на себе. Втім, цього так і не сталося.

Хто потрапив до фіналу "Євробачення" вже зараз - список країн "великої п'ятірки" та переможниці минулого року

  • Іспанія: Melody з піснею "ESA DIVA"
  • Італія: Lucio Korci з треком "Volevo essere un duro"
  • Швейцарія: Zoë Me, "Voyage"
  • Велика Британія: Remember Monday - з піснею "What the Hell Just Happened?"
  • Франція: Луан з треком "mama"
  • Німеччина: Abor & Tynna, "Baller".

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, "Суспільне".

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу