RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Не пропустите! Когда смотреть "Евровидение-2025" и в каком полуфинале выступает Украина

Когда Ziferblat будет выступать на "Евровидении" (фото предоставлено пресс-службой)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро начинается неделя "Евровидения" - когда все страны-участницы музыкального конкурса будут представлять свои песни на главной сцене. Именно поэтому время узнать все даты полуфиналов и гранд-финала.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда смотреть Ziferblat на "Евровидении" и какие даты не стоит пропустить.

График "Евровидения" - все даты и порядок выступлений

Песенный конкурс, который в этом году состоится в Базеле, как всегда будет проходить в три этапа:

  • первый полуфинал - 13 мая
  • второй полуфинал - 15 мая
  • гранд-финал - 17 мая.

Все этапы "Евровидения-2025" будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть их можно на "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення", или в прямой трансляции на YouTube-канале Eurovision. А еще шоу будет транслировать "Радіо Промінь".

Украина будет выступать в первом полуфинале. Известно, что Ziferblat выйдут на сцену с песней "Bird of Pray" пятыми.

Хотя букмекеры пока не пророчат Украине победу, песня "Bird of Pray" группы Ziferblat уже собрала положительные реакции в сети. Зрители отмечают атмосферность композиции и необычную подачу.

А полный список участников первого полуфинала выглядит так:

  1. Исландия: Væb с песней "RÓA"
  2. Польша: Justyna Steczkowska с песней GAJA"
  3. Словения - Klemen - с треком "How Much Time Do We Have Left"
  4. Эстония: Tommy Cash, "Espresso Macchiato"
  5. Украина: Ziferblat с песней "Bird of Pray"
  6. Швеция: KAJ с треком "Bara bada bastu"
  7. Португалия: Napa, "Deslocado"
  8. Норвегия: Kyle Alessandro с песней "Lighter"
  9. Бельгия: Red Sebastian с треком "Strobe Lights"
  10. Азербайджан: Mamagama, "Run With Us"
  11. Сан-Марино: Gabry Ponte с песней "Tutta l'Italia"
  12. Албания: Shkodra Elektronike с песней "Zjarrm"
  13. Нидерланды: Claude с треком "C'est La Vie"
  14. Хорватия: Marko Bošnjak, "Poison Cake"
  15. Кипр: Theo Evan с песней "Shh".

Кроме этого, на сцене "Евровидения" появятся представители стран "большой пятерки", которые не участвуют в полуфиналах и автоматически попадают в финал. Также эти этапы "перепрыгивает" страна, которая победила в прошлом году - Швейцария.

Участники второго полуфинала "Евровидения" - полный список

  1. Австралия: Go-Jo с песней "Milkshake Man"
  2. Черногория: Нина Жижич с треком "Dobrodošli"
  3. Ирландия: Эмми, "Laika Party"
  4. Латвия: Tautumeitas с песней "Bur man laimi"
  5. Армения: Parg с треком "SURVIVOR"
  6. Австрия: JJ, "Wasted Love"
  7. Греция: Клавдия с песней "Asteromata"
  8. Литва: Katarsis с треком "Tavo akys"
  9. Мальта: Мириана Конте, "SERVING"
  10. Грузия: Мариам Шенгелия с песней "Freedom"
  11. Дания: Ciccaa с треком "Hallucination"
  12. Чехия: ADONXS, "Kiss Kiss Goodbye"
  13. Люксембург: Лора Торн с песней "La poupée monte le son"
  14. Израиль: Юваль Рафаэль с треком "New Day Will Rise"
  15. Сербия: Принц, "Mila"
  16. Финляндия: Эрика Викман с песней "ICH KOMME".

В этом году от участия в "Евровидении" отказалась Молдова. Кстати, рэпер Потап говорил, что может представить эту страну на конкурсе, а все расходы возьмет на себя. Впрочем, этого так и не произошло.

Кто попал в финал "Евровидения" уже сейчас - список стран "большой пятерки" и победительницы прошлого года

  • Испания: Melody с песней "ESA DIVA"
  • Италия: Lucio Korci с треком "Volevo essere un duro"
  • Швейцария: Zoë Me, "Voyage"
  • Великобритания: Remember Monday - с песней "What the Hell Just Happened?"
  • Франция: Луан с треком "mama"
  • Германия: Abor & Tynna, "Baller".

Вас может заинтересовать

Во время написания материала были использованы источники: Википедия, "Суспільне".

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса