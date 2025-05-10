Не пропустите! Когда смотреть "Евровидение-2025" и в каком полуфинале выступает Украина

График "Евровидения" - все даты и порядок выступлений

Песенный конкурс, который в этом году состоится в Базеле, как всегда будет проходить в три этапа:

первый полуфинал - 13 мая

второй полуфинал - 15 мая

гранд-финал - 17 мая.

Все этапы "Евровидения-2025" будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть их можно на "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення", или в прямой трансляции на YouTube-канале Eurovision. А еще шоу будет транслировать "Радіо Промінь".

Украина будет выступать в первом полуфинале. Известно, что Ziferblat выйдут на сцену с песней "Bird of Pray" пятыми.

Хотя букмекеры пока не пророчат Украине победу, песня "Bird of Pray" группы Ziferblat уже собрала положительные реакции в сети. Зрители отмечают атмосферность композиции и необычную подачу.

А полный список участников первого полуфинала выглядит так:

Исландия: Væb с песней "RÓA" Польша: Justyna Steczkowska с песней GAJA" Словения - Klemen - с треком "How Much Time Do We Have Left" Эстония: Tommy Cash, "Espresso Macchiato" Украина: Ziferblat с песней "Bird of Pray" Швеция: KAJ с треком "Bara bada bastu" Португалия: Napa, "Deslocado" Норвегия: Kyle Alessandro с песней "Lighter" Бельгия: Red Sebastian с треком "Strobe Lights" Азербайджан: Mamagama, "Run With Us" Сан-Марино: Gabry Ponte с песней "Tutta l'Italia" Албания: Shkodra Elektronike с песней "Zjarrm" Нидерланды: Claude с треком "C'est La Vie" Хорватия: Marko Bošnjak, "Poison Cake" Кипр: Theo Evan с песней "Shh".

Кроме этого, на сцене "Евровидения" появятся представители стран "большой пятерки", которые не участвуют в полуфиналах и автоматически попадают в финал. Также эти этапы "перепрыгивает" страна, которая победила в прошлом году - Швейцария.

Участники второго полуфинала "Евровидения" - полный список

Австралия: Go-Jo с песней "Milkshake Man" Черногория: Нина Жижич с треком "Dobrodošli" Ирландия: Эмми, "Laika Party" Латвия: Tautumeitas с песней "Bur man laimi" Армения: Parg с треком "SURVIVOR" Австрия: JJ, "Wasted Love" Греция: Клавдия с песней "Asteromata" Литва: Katarsis с треком "Tavo akys" Мальта: Мириана Конте, "SERVING" Грузия: Мариам Шенгелия с песней "Freedom" Дания: Ciccaa с треком "Hallucination" Чехия: ADONXS, "Kiss Kiss Goodbye" Люксембург: Лора Торн с песней "La poupée monte le son" Израиль: Юваль Рафаэль с треком "New Day Will Rise" Сербия: Принц, "Mila" Финляндия: Эрика Викман с песней "ICH KOMME".

В этом году от участия в "Евровидении" отказалась Молдова. Кстати, рэпер Потап говорил, что может представить эту страну на конкурсе, а все расходы возьмет на себя. Впрочем, этого так и не произошло.

Кто попал в финал "Евровидения" уже сейчас - список стран "большой пятерки" и победительницы прошлого года