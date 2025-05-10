Не пропустите! Когда смотреть "Евровидение-2025" и в каком полуфинале выступает Украина

Уже скоро начинается неделя "Евровидения" - когда все страны-участницы музыкального конкурса будут представлять свои песни на главной сцене. Именно поэтому время узнать все даты полуфиналов и гранд-финала.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда смотреть Ziferblat на "Евровидении" и какие даты не стоит пропустить.
Песенный конкурс, который в этом году состоится в Базеле, как всегда будет проходить в три этапа:
Все этапы "Евровидения-2025" будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть их можно на "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення", или в прямой трансляции на YouTube-канале Eurovision. А еще шоу будет транслировать "Радіо Промінь".
Украина будет выступать в первом полуфинале. Известно, что Ziferblat выйдут на сцену с песней "Bird of Pray" пятыми.
Хотя букмекеры пока не пророчат Украине победу, песня "Bird of Pray" группы Ziferblat уже собрала положительные реакции в сети. Зрители отмечают атмосферность композиции и необычную подачу.
Кроме этого, на сцене "Евровидения" появятся представители стран "большой пятерки", которые не участвуют в полуфиналах и автоматически попадают в финал. Также эти этапы "перепрыгивает" страна, которая победила в прошлом году - Швейцария.
В этом году от участия в "Евровидении" отказалась Молдова. Кстати, рэпер Потап говорил, что может представить эту страну на конкурсе, а все расходы возьмет на себя. Впрочем, этого так и не произошло.
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Во время написания материала были использованы источники: Википедия, "Суспільне".