Як змінилася бородата переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст: від корсетів до брутальності

На "Євробаченні-2014" бородата співачка Кончіта Вурст увірвалася в поп-культуру з образом, який став справжнім символом самовираження. Але з того часу артист, який виступав в цьому образі, сильно змінився.

Як зараз виглядає Кончіта Вурст і чим займається, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Виступ Кончіти на "Євробаченні"

Не всі знають, але справжнє ім'я Кончіти Вурст - Томас Нойвірт, якому нині 36 років. Чоловік не позиціонує себе трансгендером, а його виступи називають шоу в жанрі драг-квін.

На "Євробаченні" у 2014 році Томас представив рідну Австрію з піснею "Rise Like a Phoenix" (Повстань, ніби Фенікс). Він вийшов на сцену у вечірній сукні, з розкішними локонами і бородою. Свій образ артист вважає провокацією та демонстрацією того, що чоловіче та жіноче має більше спільного, аніж уявляють люди.

Виступ Кончіти Вурст став справжньою сенсацією. А перемога бородатої співачки, в образі якої виступав Томас, принесла йому велику популярність.

До речі, відео з піснею Вурст зібрало на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" понад 15 мільйонів переглядів.

Як зараз виглядає Кончіта Вурст

Томас активно веде соцмережі та не припиняє виступати. В його соцмережах з'являються різні фото. Артист може позувати у панчохах та корсеті, а вже за день тішить фанів "брутальними" фото в костюмі чи вбранні ковбоя.

Нойвірт може похизуватися неабияким талантом, він вдало перевтілюється у свій образ Кончіти, а ще вміє дивувати кадрами у "звичайному" житті.

До речі, Томас продовжує розвивати кар'єру. Він записує нові пісні і активно бере участь у подкастах та телешоу. І це дає результат - артист досі може похизуватися неабиякою популярністю.

Ще у 2018 році Томас, який є відкритим геєм, розповів про ВІЛ-позитивний статус. Він був вимушений розповісти про це лише через погрози колишнього, який намагався ним маніпулювати. Втім, артист не став жертвою шантажиста й поділився зі світом відвертим зізнанням.