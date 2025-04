Переможний виступ Селін Діон на "Євробаченні": цьому відео майже 40 років і воно досі вражає

Виступ Селін Діон на "Євробаченні" - як це було

У 1988 році молода канадська співачка Селін Діон взяла участь у міжнародному конкурсі, представляючи Швейцарію. На сцені вона виконала пісню "Ne Partez Pas Sans Moi" і вже з перших нот підкорила публіку.

Її виступ був емоційним, щирим і дуже сильним, це було важко не помітити. З невеликою перевагою в один бал Діон здобула перемогу, що стало справжньою сенсацією того року.

Кадри з тієї сцени досі виглядають особливо: юна Селін, зворушена і трохи розгублена, приймає заслужені оплески. Це був момент, коли весь світ побачив зірку, яка згодом стане однією з найуспішніших співачок в історії.

Як за 40 років змінилася Діон і де вона зараз

За майже чотири десятиліття після тріумфу на "Євробаченні" Селін перетворилася на справжню легенду. Її голос став впізнаваним у всьому світі, а хіти на кшталт "My Heart Will Go On" стали класикою музики.

Проте останні роки стали для Селін серйозним випробуванням. Через хворобу (синдром скованої людини) вона була змушена скасувати багато концертів і поставити кар’єру на паузу.

"Я старанно працюю щодня. Але я повинна визнати, що це була боротьба. І я так сумую за глядачами. Якщо я не зможу бігати, я буду ходити. Якщо я не зможу йти, я буду повзати. Але я не зупинюся", - казала зірка.

Селін Діон

Співачка була одружена зі своїм менеджером Рене Анжелілом, який відкрив її талант і допоміг побудувати кар’єру. Їхня історія кохання розпочалася, коли Селін було лише 19 років, а Рене - 45. А вперше вона зустріла Рене у 12 років, коли менеджер почав з нею працювати.

Попри велику різницю у віці, вони прожили разом понад 20 років у шлюбі, виховуючи трьох синів: Рене-Шарля та близнюків Едді й Нельсона. Їхнє весілля у 1994 році стало гучною подією в Канаді.

Скільки дітей у Селін Діон

У 2016 році Селін пережила важку втрату - Рене помер від раку горла. З того часу особисте життя співачки залишалося на другому плані: вона повністю зосередилася на дітях та боротьбі з власними викликами зі здоров’ям. Селін кілька разів заперечувала чутки про нові романи, наголошуючи, що поки що її серце належить спогадам про Рене.