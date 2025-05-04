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Хто переможе на "Євробаченні" і яке місце "світить" Україні: нові прогнози букмекерів

Неділя 04 травня 2025 18:32
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Хто переможе на "Євробаченні" і яке місце "світить" Україні: нові прогнози букмекерів Хто переможе на "Євробаченні" (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро відбудеться щорічний пісенний конкурс "Євробачення", на якому Україну представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Тому вже зараз багато кого цікавить, кому ж пощастить перемогти та хто "пролетить" у фіналі.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld розповідає, як змінилися прогнози букмекерів та кому пророкують перше місце на "Євробаченні-2025".

Хто переможе на Євробаченні

Незмінним лідером в прогнозах букмекерів залишається Швеція. Шанси гурту KAJ з піснею "Bara bada bastu" зросли, нині вони склали аж 38%. Ще декілька тижнів тому на їхню перемогу давали лише 24%.

Також в трійці можуть опинитися Австрія - співак JJ з піснею "Wasted Love", та Франція - співачка Louane з піснею "Maman". А четверте та п'яте місце можуть отримати Нідерланди - артист Claude з піснею "C'est La Vie", та Ізраїль - співачка Yuval Raphael з піснею "New Day Will Rise".

Хто переможе на &quot;Євробаченні&quot; і яке місце &quot;світить&quot; Україні: нові прогнози букмекерівХто переможе на "Євробаченні" (скріншот)

Україні ж, за прогнозами букмекерів, поки що "світить" 13 місце. Втім, все може змінитися ближче до конкурсу.

В першому напівфіналі, де виступатиме український гурт, йому пророкують місце в "п'ятірці" кращих. Тому шанси на те, що музиканти потраплять в фінал, все ще є.

Хто переможе на &quot;Євробаченні&quot; і яке місце &quot;світить&quot; Україні: нові прогнози букмекерівЯке місце пророкують Україні на "Євробаченні" (скріншот)

До слова, нещодавно Ziferblat представили костюми, в яких виступатимуть на "Євробаченні". Вбрання для музикантів створив дизайнер Іван Фролов. Незвичайне вбрання вже оцінили фани.

Коли буде "Євробачення"

  • Перший півфінал: вівторок, 13 травня 2025 року

  • Другий півфінал: четвер, 15 травня 2025 року

  • Фінал: субота, 17 травня 2025 року

Конкурс відбудеться в місті Базель, на арені St. Jakobshalle. Швейцарія приймає "Євробачення" завдяки перемозі Nemo з піснею "The Code" у 2024 році.

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