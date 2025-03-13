Потап готовий представити Молдову на Євробаченні 2025: витрати візьме на себе

Репер та продюсер Потап, який виїхав з України в розпал повномасштабного вторгнення, заявив про намір представляти Молдову на пісенному конкурсі "Євробачення-2025". Ба більше, він готовий самостійно оплатити усі витрати на поїздку.

Під час чергового інтерв'ю Потап зізнався, що не проти виступити на великій сцені "Євробачення". Завдяки своєму новому амплуа - Slavic Balagan - він здатний покрити усі витрати на участь в конкурсі.

"Якби була така можливість, я б із задоволенням представив Молдову на "Євробаченні". Я вам навіть інше скажу: Slavic Balagan у змозі оплатити цю поїздку самостійно", - сказав Потап.

Таке рішення артист, який раніше нагадав про себе в інтерв'ю росіянину Юрію Дудю, пояснив тим, що в його команді є багато представників Молдови.

Потап також наголосив, що вже має прекрасну пісню для конкурсу - "ОПА". Вона поєднує східноєвропейські та молдавські стилі.

"Це така квінтесенція всього східноєвропейського, приправленого молдавськими мелодіями. Обожнюю, молдавську, румунську, балканську музику. Ми могли б виступити від Молдови на "Євробаченні", якби, звісно, народ нас підтримав. А я, думаю, підтримав би", - поділився репер.

Чому Молдова не поїде на Євробачення 2025

У січні 2025 року Молдова відмовилася виступати на міжнародному пісенному конкурсі, який відбудеться у швейцарському Базелі у травні. Про таке рішення під час пресконференції оголосили директор мовника Moldova 1 Корнеліу Дурнеску та голова делегації Молдови Даніела Круду. Причиною назвали економічні, адміністративні та мистецькі проблеми. Цікаво, що за чотири дні до цього оголошення в Молдові вже розпочався нацвідбір на конкурс, де були відібрані 12 фіналістів.

Вперше Молдова виступила на Євробаченні у 2005 році. Відтоді вони 13 разів потрапляли до фіналу. Найкращий результат країна продемонструвала у 2017-му в Києві, коли гурт Sunstroke Project зайняв третє місце з піснею Hey Mamma.

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