Як виглядав Тото Кутуньйо 35 років тому, коли виграв "Євробачення" (відео)

35 років тому Тото Кутуньйо переміг на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Він підкорив Європу 1990 року своїм голосом і харизмою, а також символічною піснею.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило пригадати, який тоді вигляд мав легендарний італійський співак і що зробило його виступ знаковим.

Де проходило "Євробачення-1990"

35-й конкурс пісні "Євробачення" відбувся 5 травня 1990 року в Загребі (тоді - СР Хорватія у складі Югославії). Це стало можливим завдяки перемозі югославського гурту Riva з піснею "Rock Me" роком раніше. Цей конкурс став першим і єдиним, який приймала Югославія буквально за рік до початку розпаду країни.

Участь у конкурсі взяли 22 країни.

"Євробачення-1990" проходило в атмосфері великих політичних змін у Європі після падіння Берлінського муру і напередодні підписання Маастрихтського договору.

Пісні Норвегії та Австрії були присвячені саме падінню стіни. А Тото Кутуньйо, який представляв Італію, виконав композицію "Insieme: 1992", присвячену ідеї об'єднаної Європи та майбутньому створенню Європейського Союзу.

Про що пісня Тото Кутуньйо "Insieme: 1992"

"Insieme" означає "разом", а 1992 рік у назві - символічна дата, коли, згідно з планами на той момент, мала сформуватися єдина Європа з економічним і політичним союзом.

Пісня прославляє ідею єдності європейських народів, співпраці та миру. У ній закликається до створення спільного майбутнього без кордонів - ідеї, особливо актуальні після падіння Берлінського муру 1989 року.

Чому вона стала символічною

Пісня дуже вдало відобразила політичний настрій Європи на зламі 80-90-х років, коли країни шукали нові формати співіснування після Холодної війни.

У ній йдеться не про кохання чи особисті переживання, а про єдність, надію та співпрацю, що було нетиповим для більшості виступів на "Євробаченні" того часу.

Виступ Тото Кутуньйо вирізнявся щирістю та емоційністю, а також запам'ятався хором бек-вокалістів із різних країн Європи, які підтримали мотив пісні.



Тото Кутуньйо (фото: Getty Images)