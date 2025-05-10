Не проґавте! Коли дивитись "Євробачення-2025" і в якому півфіналі виступає Україна
Вже скоро починається тиждень "Євробачення" - коли всі країни-учасниці музичного конкурсу представлятимуть свої пісні на головній сцені. Саме тому час дізнатися про всі дати півфіналів та гранд-фіналу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли дивитися Ziferblat на "Євробаченні" та які дати не варто проґавити.
Графік "Євробачення" - всі дати та порядок виступів
Пісенний конкурс, який цього року відбудеться в Базелі, як завжди проходитиме в три етапи:
- перший півфінал - 13 травня
- другий півфінал - 15 травня
- гранд-фінал - 17 травня.
Усі етапи "Євробачення-2025" починатимуться о 22:00 за київським часом. Подивитися їх можна на "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення", або в прямій трансляції на YouTube-каналі Eurovision. А ще шоу транслюватиме "Радіо Промінь".
Україна виступатиме у першому півфіналі. Відомо, що Ziferblat вийдуть на сцену з піснею "Bird of Pray" п'ятими.
Хоча букмекери наразі не пророкують Україні перемогу, пісня "Bird of Pray" гурту Ziferblat вже зібрала позитивні реакції в мережі. Глядачі відзначають атмосферність композиції та незвичну подачу.
А повний список учасників першого півфіналу виглядає так:
- Ісландія: Væb з піснею "RÓA"
- Польща: Justyna Steczkowska з піснею GAJA"
- Словенія - Klemen - з треком "How Much Time Do We Have Left"
- Естонія: Tommy Cash, "Espresso Macchiato"
- Україна: Ziferblat з піснею "Bird of Pray"
- Швеція: KAJ з треком "Bara bada bastu"
- Португалія: Napa, "Deslocado"
- Норвегія: Kyle Alessandro з піснею "Lighter"
- Бельгія: Red Sebastian з треком "Strobe Lights"
- Азербайджан: Mamagama, "Run With Us"
- Сан-Марино: Gabry Ponte з піснею "Tutta l’Italia"
- Албанія: Shkodra Elektronike з піснею "Zjarrm"
- Нідерланди: Claude з треком "C’est La Vie"
- Хорватія: Marko Bošnjak, "Poison Cake"
- Кіпр: Theo Evan з піснею "Shh".
Окрім цього, на сцені "Євробачення" з'являться представники країн "великої п'ятірки", які не беруть участь в півфіналах та автоматично потрапляють до фіналу. Також ці етапи "перестрибує" країна, яка перемогла минулого року - Швейцарія.
Учасники другого півфіналу "Євробачення" - повний список
- Австралія: Go-Jo з піснею "Milkshake Man"
- Чорногорія: Ніна Жижич з треком "Dobrodošli"
- Ірландія: Еммі, "Laika Party"
- Латвія: Tautumeitas з піснею "Bur man laimi"
- Вірменія: Parg з треком "SURVIVOR"
- Австрія: JJ, "Wasted Love"
- Греція: Клавдія з піснею "Asteromata"
- Литва: Katarsis з треком "Tavo akys"
- Мальта: Міріана Конте, "SERVING"
- Грузія: Маріам Шенгелія з піснею "Freedom"
- Данія: Ciccaa з треком "Hallucination"
- Чехія: ADONXS, "Kiss Kiss Goodbye"
- Люксембург: Лора Торн з піснею "La poupée monte le son"
- Ізраїль: Юваль Рафаель з треком "New Day Will Rise"
- Сербія: Принц, "Mila"
- Фінляндія: Еріка Вікман з піснею "ICH KOMME".
Цього року від участі в "Євробаченні" відмовилася Молдова. До речі, репер Потап казав, що може представити цю країну на конкурсі, а всі витрати візьме на себе. Втім, цього так і не сталося.
Хто потрапив до фіналу "Євробачення" вже зараз - список країн "великої п'ятірки" та переможниці минулого року
- Іспанія: Melody з піснею "ESA DIVA"
- Італія: Lucio Korci з треком "Volevo essere un duro"
- Швейцарія: Zoë Me, "Voyage"
- Велика Британія: Remember Monday - з піснею "What the Hell Just Happened?"
- Франція: Луан з треком "mama"
- Німеччина: Abor & Tynna, "Baller".
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