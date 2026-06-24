Українські морські дрони готують до нових місій у Чорному морі

Україна розробляє нову систему для морських безпілотників, яка дозволить не знищувати, а затримувати та конфіскувати підсанкційні судна в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира підрозділу ГУР МО з позивним "Дев'ятий" в інтерв'ю Business Insider .

Поліцейські місії для дронів

За словами командира, метою оновлених безпілотників є затримання суден, які перевозять крадені товари, зброю або підсанкційну нафту, та їхнє подальше буксирування в порт.

"Якщо вони виконають вимогу, їх супроводять до призначеного порту, де судно та вантаж можуть бути конфісковані відповідно до міжнародного права. Якщо вони відмовляться, можуть бути вжиті інші заходи", - зазначив "Дев'ятий".

Така тактика значно розширить роль багатоцільового морського безпілотника "Катран", створеного українським підприємством "Військова бронетанкова компанія HUB".

Командир вважає цей метод гуманнішим, ніж повне знищення кораблів із невідомим вантажем.

Модернізація та еволюція тактики

Спочатку "Катран", як і інші українські дрони, створювався як ударний катер-камікадзе з вибухівкою для боротьби з Чорноморським флотом РФ.

Проте згодом він отримав суттєві модифікації, зокрема кулемети та ракети класу "земля-повітря".

У ГУР прогнозують, що в майбутньому одні дрони зможуть брати під контроль палубу корабля та тимчасово затримувати екіпаж, поки інші прикриватимуть операцію з повітря.

Якщо судно чинитиме опір, його зможуть потопити за лічені секунди.