Не пропустите! Когда смотреть "Евровидение-2025" и в каком полуфинале выступает Украина
Уже скоро начинается неделя "Евровидения" - когда все страны-участницы музыкального конкурса будут представлять свои песни на главной сцене. Именно поэтому время узнать все даты полуфиналов и гранд-финала.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда смотреть Ziferblat на "Евровидении" и какие даты не стоит пропустить.
График "Евровидения" - все даты и порядок выступлений
Песенный конкурс, который в этом году состоится в Базеле, как всегда будет проходить в три этапа:
- первый полуфинал - 13 мая
- второй полуфинал - 15 мая
- гранд-финал - 17 мая.
Все этапы "Евровидения-2025" будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть их можно на "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення", или в прямой трансляции на YouTube-канале Eurovision. А еще шоу будет транслировать "Радіо Промінь".
Украина будет выступать в первом полуфинале. Известно, что Ziferblat выйдут на сцену с песней "Bird of Pray" пятыми.
Хотя букмекеры пока не пророчат Украине победу, песня "Bird of Pray" группы Ziferblat уже собрала положительные реакции в сети. Зрители отмечают атмосферность композиции и необычную подачу.
А полный список участников первого полуфинала выглядит так:
- Исландия: Væb с песней "RÓA"
- Польша: Justyna Steczkowska с песней GAJA"
- Словения - Klemen - с треком "How Much Time Do We Have Left"
- Эстония: Tommy Cash, "Espresso Macchiato"
- Украина: Ziferblat с песней "Bird of Pray"
- Швеция: KAJ с треком "Bara bada bastu"
- Португалия: Napa, "Deslocado"
- Норвегия: Kyle Alessandro с песней "Lighter"
- Бельгия: Red Sebastian с треком "Strobe Lights"
- Азербайджан: Mamagama, "Run With Us"
- Сан-Марино: Gabry Ponte с песней "Tutta l'Italia"
- Албания: Shkodra Elektronike с песней "Zjarrm"
- Нидерланды: Claude с треком "C'est La Vie"
- Хорватия: Marko Bošnjak, "Poison Cake"
- Кипр: Theo Evan с песней "Shh".
Кроме этого, на сцене "Евровидения" появятся представители стран "большой пятерки", которые не участвуют в полуфиналах и автоматически попадают в финал. Также эти этапы "перепрыгивает" страна, которая победила в прошлом году - Швейцария.
Участники второго полуфинала "Евровидения" - полный список
- Австралия: Go-Jo с песней "Milkshake Man"
- Черногория: Нина Жижич с треком "Dobrodošli"
- Ирландия: Эмми, "Laika Party"
- Латвия: Tautumeitas с песней "Bur man laimi"
- Армения: Parg с треком "SURVIVOR"
- Австрия: JJ, "Wasted Love"
- Греция: Клавдия с песней "Asteromata"
- Литва: Katarsis с треком "Tavo akys"
- Мальта: Мириана Конте, "SERVING"
- Грузия: Мариам Шенгелия с песней "Freedom"
- Дания: Ciccaa с треком "Hallucination"
- Чехия: ADONXS, "Kiss Kiss Goodbye"
- Люксембург: Лора Торн с песней "La poupée monte le son"
- Израиль: Юваль Рафаэль с треком "New Day Will Rise"
- Сербия: Принц, "Mila"
- Финляндия: Эрика Викман с песней "ICH KOMME".
В этом году от участия в "Евровидении" отказалась Молдова. Кстати, рэпер Потап говорил, что может представить эту страну на конкурсе, а все расходы возьмет на себя. Впрочем, этого так и не произошло.
Кто попал в финал "Евровидения" уже сейчас - список стран "большой пятерки" и победительницы прошлого года
- Испания: Melody с песней "ESA DIVA"
- Италия: Lucio Korci с треком "Volevo essere un duro"
- Швейцария: Zoë Me, "Voyage"
- Великобритания: Remember Monday - с песней "What the Hell Just Happened?"
- Франция: Луан с треком "mama"
- Германия: Abor & Tynna, "Baller".
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Во время написания материала были использованы источники: Википедия, "Суспільне".