Не продажа масок: украинцы начали зарабатывать на коронавирусе

Из-за коронавируса в Украине многие уходят на принудительный отдых, а еще больше людей – самоизолируются. В связи с этим предприимчивые украинцы решили предложить ряд новых услуг. Появляются предложения курьеров, которые будут покупать продукты и лекарства для тех, кто находится на самоизоляции, а также другие услуги на площадках бесплатных объявлений.

За последних два дня на сайтах бесплатных объявлений появились десятки предложений с упоминанием COVID-19. Одним из самых актуальных оказалось предложение жителя Черкасс за определенную плату ходить за покупками в продуктовый магазин, покупать заказчику лекарства и совершать другие поручения также за деньги.

"У меня во время карантина появилось свободное время, поэтому решил не тратить его зря. Решил подработать, поэтому готов за 100 гривен отправиться в магазин или аптеку за покупками. Я не боюсь коронавируса, но к вам готов приходить в маске", – рассказал автор объявления, житель Черкасс Александр, передает "Сегодня".

А вот, например, одна из бригад строителей в Киеве свои услуги прорекламировала так:

"Бригада строителей, не кашляем, температура 36,6, без коронавируса. Делаем ремонты квартир. Вам не нужно в эти дни никуда ездить, мы доставляем все сами".

Впрочем, эта бригада опубликовала свое объявление за несколько часов до того, как власти многих городов ограничили работу многих магазинов, в том числе и строительных.

В большом количестве рекламы языковых курсов используют ключевое слово "коронавирус".

К примеру, Александр считает, что вирусная инфекция – не помеха в изучении языка, а самоизоляция – прекрасный шанс уделить время саморазвитию.

"КОРОНАВИРУС не помешает тебе выучить язык, ведь я предлагаю самые интерактивные и продвинутые занятия по скайпу/прочим мессенджерам. Не дай панике взять контроль над твоим мозгом! Потрать это время с пользой и инвестируй в будущее!" – написал он в объявлении.

Украинцы нашли способы заработка на коронавирусе (скриншот: olx)

Клининговые компании, делающие обычную уборку в квартирах и офисах, теперь предлагают продезинфицировать помещения от возможного наличия в нем COVID-19. Теперь даже торговцы термометрами рекламируют их с призывом "Предупреди коронавирус!". А продавцы меда и куриных тушек в своих объявлениях дописывают, что их продукция – без коронавируса. Правда, на вопрос о том, действительно ли мед и куры уже проверялись, продавцы не ответили, а лишь бросили трубки.

Напомним, что в Киеве пассажиров без масок не будут пускать в транспорт.

Ранее стали известны детали о больных коронавирусом в Киеве.