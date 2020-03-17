В Киеве пассажиров без масок не будут пускать в транспорт

Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

В столице призвали отказаться от поездок на общественном транспорте

В Киеве с 18 марта пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт в связи с введением карантина из-за коронавируса. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом Поворозник призвал жителей Киева по возможности не пользоваться транспортом.

"Относительно пассажирскому автотранспорту. С завтрашнего дня, допуск пассажиров в транспорт будет осуществляться исключительно в масках", - заявил Поворозник.

Напомним, в Киеве с 17 марта усилили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары. Также ограничено перемещение по городу и между другими населенными пунктами. Работать будут банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Ранее РБК-Украина писало, что с 23:00 17 марта в Киеве закрывают метро в связи с угрозой распространения коронавируса. Предварительно работа метро прекращена до 3 апреля.

Отметим, 16 марта в Киеве подтвердили первые два случая коронавируса. Один из пациентов в период инкубационного периода вернулся из Франции. Всего в Украине выявлено семь случаев COVID-19.