Не продаж масок: українці почали заробляти на коронавірусі

Через коронавірус в Україні багато йдуть на примусовий відпочинок, а ще більше людей – самоізолюються. У зв'язку з цим заповзятливі українці вирішили запропонувати ряд нових послуг. З'являються пропозиції кур'єрів, які будуть купувати продукти й ліки для тих, хто знаходиться на самоізоляції, а також інші послуги на майданчиках безкоштовних оголошень.

За останніх два дні на сайтах безкоштовних оголошень з'явилися десятки пропозицій зі згадкою COVID-19. Одним з найактуальніших виявилася пропозиція жителя Черкас за певну плату ходити за покупками в продуктовий магазин, купувати замовнику ліки та виконувати інші доручення також за гроші.

"У мене під час карантину з'явився вільний час, тому вирішив не витрачати його даремно. Вирішив підробити, тому готовий за 100 гривень відправитися в магазин чи аптеку за покупками. Я не боюся коронавіруса, але до вас готовий приходити в масці", – розповів автор оголошення, житель Черкас Олександр, передає "Сьогодні".

А ось, наприклад, одна з бригад будівельників в Києві свої послуги прорекламувала так:

"Бригада будівельників, не кашляємо, температура 36,6, без коронавіруса. Робимо ремонти квартир. Вам не потрібно в ці дні нікуди їздити, ми доставляємо всі самі".

Втім, ця бригада опублікувала своє оголошення за кілька годин до того, як влада багатьох міст обмежила роботу багатьох магазинів, у тому числі будівельних.

У великій кількості реклами мовних курсів використовують ключове слово "коронавірус".

Наприклад, Олександр вважає, що вірусна інфекція – не перешкода у вивченні мови, а самоізоляція – прекрасний шанс приділити час саморозвитку.

"КОРОНАВІРУС не завадить тобі вивчити мову, адже я пропоную найбільш інтерактивні й просунуті заняття по скайпу/інших месенджерах. Не дай паніці взяти контроль над твоїм мозком! Витрать цей час з користю та інвестуй в майбутнє!" – написав він в оголошенні.

Українці знайшли способи заробітку на коронавірусі (скріншот: olx)

Клінінгові компанії, які роблять звичайне прибирання у квартирах і офісах, тепер пропонують продезінфікувати приміщення від можливої наявності в ньому COVID-19. Тепер навіть торговці термометрами рекламують їх із закликом "Попередь коронавірус!". А продавці меду і курячих тушок у своїх оголошеннях дописують, що їх продукція – без коронавіруса. Щоправда, на питання про те, чи дійсно мед і кури вже перевірялися, продавці не відповіли, а лише кинули трубки.

Нагадаємо, що у Києві пасажирів без масок не будуть пускати в транспорт.

Раніше стали відомі деталі про хворих коронавірусом в Києві.