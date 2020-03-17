В Молдове на два месяца вводят чрезвычайное положение

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Чрезвычайное положение в Молдове ввели с 17 марта по 15 мая

Парламент Молдовы одобрил введение чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Moldova.

Сообщается, что депутаты единогласно проголосовали за введение чрезвычайного положения. Согласно принятому решению, ЧП в Молдове вводится с 17 марта по 15 мая.

При этом премьер-министр Ион Кику сообщал, что срок чрезвычайного положения может быть сокращен.

"Все меры, которые прописаны в этом списке, возможны для внедрения в Молдове. В том числе, введение специального режима передвижения по стране. Мы находимся в преддверии принятия решения о приостановке междугороднего транспорта и, возможно, общественного. Пока анализируем, но, если потребуется, и это введем", - сказал Кику.

Режим ЧП наделяет комиссию по чрезвычайному положению рядом полномочий:

установление специального режима въезда и выезда из страны;

введение специального режима передвижения внутри страны;

введение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических мер;

запрет на проведение собраний, манифестаций и других массовых акций;

распоряжение, в случае необходимости, о рационализации потребления продуктов питания и других продуктов первой необходимости.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 15 марта Молдова прекращает полеты на все европейские направления на две недели из-за распространения коронавируса.

Также сообщалось, что с 17 марта чрезвычайное положение из-за коронавируса введено в Приднестровье. Данный режим введен сроком на 19 дней.