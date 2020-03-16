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Стали известны детали о больных коронавирусом в Киеве

Новости » Общество     16.03.2020 - 23:46
Стали известны детали о больных коронавирусом в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Заразились студент и женщина, которая вернулась из Франции

В Киеве одним из зараженных коронавирусом оказался местный студент, который посещал больную женщину, которая недавно умерла в Житомирской области. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, студент посещал больную вместе с ее внучкой. Парень находится на лечении в Александровской больнице Киева.

"Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что всех, с кем контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мероприятий для предотвращения распространения коронавирус в Украине. Это он сказал в ответ на заявления мэра Харькова Геннадия Кернеса, который не хотел вводить карантин: "Если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его ждет уголовная ответственность", - подчеркнул Зеленский.

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