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Представниця Німеччини на "Євробаченні" запалила танцями з Кончітою Вурст (відео)

Субота 17 травня 2025 17:45
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Представниця Німеччини на "Євробаченні" запалила танцями з Кончітою Вурст (відео) Abor & Tynna вразили відео з Кончітою Вурст (фото: instagram.com/aborundtynna
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Запальний танець Кончіти Вурст і учасниці "Євробачення-2025" з музичного дуету "Abor&Tynna" підірвав мережу. Але не лише цим відзначилася виконавиця.

Конкурсантка також зустрілася за лаштунками з представниками від України Ziferblat. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Abor & Tynna - австрійський дует, що складається з брата та сестри Аттіли Борнеміса і Тюнде Борнеміси.

На "Євробаченні-2025" вони представляють Німеччину з піснею "Baller" і вже готуються вражати публіку у фіналі, який відбудеться 17 травня у швейцарському місті Базель.

У своїх соцмережах Тюнде поділилася запальним роликом, на якому танцює під конкурсну пісню з переможницею "Євробачення-2014" Кончітою Вурст.

"Це насправді?", - поцікавилася співачка в підписі до відео.

Сама Кончіта залишила зворушливий емодзі під роликом на підтримку музичного дуету.

Примітно, що артист, який виступав від Австрії в образі бородатої співачки, давно змінив імідж. Томас Нойвір частіше став тішити фанів "брутальними" образами з короткою стрижкою, проте нерідко позує та виступає у сукнях, панчохах чи корсетах. Ми вже розповідали, як змінилася переможниця "Євробачення-2014".

Потішили представники Німеччини й зустріччю з українським гуртом Ziferblat, які подарували їм символічні футболки, світшот та шопер.

"Дякуємо Ziferblat за чудовий мерч. Бажаємо удачі у фіналі сьогодні", - прокоментували зустріч учасники.

Що відомо про фінал "Євробачення-2025"

Нагадаємо, Україна у фіналі "Євробаченні-2025" виступає під номером 7. Трансляція шоу за київським часом розпочнеться о 22:00.

У гранд-фіналі виступатимуть 26 країн, серед яких переможці перших півфіналів, представники "Великої п’ятірки" (Німеччина, Іспанія, Італія, Франція та Велика Британія), а також країна-господарка Швейцарія.

За даними букмекерів, найвищі шанси на перемогу у гурту KAJ з треком "Bara Bada Bastu" (Швеція) та JJ з піснею "Wasted Love" (Австрія). Третю позицію в рейтингу займає представниця Франції Louane з композицією "Maman".

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