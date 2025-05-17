Представительница Германии на "Евровидении" зажгла танцами с Кончитой Вурст (видео)

Зажигательный танец Кончиты Вурст и участницы "Евровидения-2025" из музыкального дуэта "Abor&Tynna" взорвал сеть. Но не только этим отличилась исполнительница.

Конкурсантка также встретилась за кулисами с представителями от Украины Ziferblat. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Abor & Tynna - австрийский дуэт, состоящий из брата и сестры Аттилы Борнемиса и Тюнде Борнемисы.

На "Евровидении-2025" они представляют Германию с песней "Baller" и уже готовятся поражать публику в финале, который состоится 17 мая в швейцарском городе Базель.

В своих соцсетях Тюнде поделилась зажигательным роликом, на котором танцует под конкурсную песню с победительницей "Евровидения-2014" Кончитой Вурст.

"Это на самом деле?", - поинтересовалась певица в подписи к видео.

Сама Кончита оставила трогательный эмодзи под роликом в поддержку музыкального дуэта.

Примечательно, что артист, выступавший от Австрии в образе бородатой певицы, давно сменил имидж. Томас Нойвирт чаще стал радовать фанов "брутальными" образами с короткой стрижкой, но нередко позирует и выступает в платьях, чулках или корсетах. Мы уже рассказывали, как изменилась победительница "Евровидения-2014".

Порадовали представители Германии и встречей с украинской группой Ziferblat, которые подарили им символические футболки, свитшот и шопер.

"Спасибо Ziferblat за замечательный мерч. Желаем удачи в финале сегодня", - прокомментировали встречу участники.

Что известно о финале "Евровидения-2025"

Напомним, Украина в финале "Евровидения-2025" выступает под номером 7. Трансляция шоу по киевскому времени начнется в 22:00.

В гранд-финале выступят 26 стран, среди которых победители первых полуфиналов, представители "Большой пятерки" (Германия, Испания, Италия, Франция и Великобритания), а также страна-хозяйка Швейцария.

По данным букмекеров, самые высокие шансы на победу у группы KAJ с треком "Bara Bada Bastu" (Швеция) и JJ с песней "Wasted Love" (Австрия). Третью позицию в рейтинге занимает представительница Франции Louane с композицией "Maman".