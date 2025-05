Від критики Кондратюка до "Євробачення": 10 цікавих фактів про Ziferblat, які ви могли не знати

Починали з віолончелі. Брати з дитинства захоплювались музикою - пішли до музичної школи ще у 6 років. Спочатку вивчали віолончель. Згодом захопились роком, тому взялися за гітару. Даніїл також почав грати на клавішах. Так і розподілили ролі.

Спочатку співали англійською. Першу команду Валя та Даня зібрали з однокласників. Гурт отримав назву Runnin’ Blue. Коли ж подорослішали, вирішили писати пісні українською.

Заснували гурт у 2015 році. Брати-близнюки Даніїл і Валентин Лещинські створили колектив ще 10 років тому. Згодом до них приєднався барабанник Федір Ходаков. Так і сформувалося тріо.

Брати Лещинські (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Перший мініальбом "Кіносеанс" довелося видалити. Музиканти вважають його дитячим експериментом. Його прибрали зі стрімінгів після розірвання договору з Moon Records. Хлопці не сумують, адже не хочуть, щоб він асоціювався з їхньою вже дорослою творчістю.

Нарвалися на критику від Кондратюка. Коли гурт брав участь в проєкті "Х-факторі" з піснею "Вночі", суддя шоу Ігор Кондратюк розкритикував їхній виступ фразою "Чорті шо" і сказав їм ні.

Данилко теж назвав номер дивним, але з Каменських та Поляковою дав шанс юним музикантам. Проте у прямі етери вони не потрапили. Водночас цей досвід допоміг їм визначити свій оптимальний склад та напрямок.



Повернулися з альбомом "Перетворення". У квітні 2023 року гурт випустив повноцінний альбом з 13 треків. А вже у вересні отримали нагороду Muzvar Awards як "Найкращі нові імена альтернативної музики".

Тричі намагалися потрапити на Євробачення. У 2022-му вони потрапили до лонглиста нацвідбору, але у фінал не пройшли. У 2024-му зайняли друге місце з піснею "Place I Call Home", яку присвятили темі розлуки з рідними під час війни. У 2025-му перемогли у Нацвідборі з треком "Bird of pray" і вийшли до гранд-фіналу конкурсу.



Обирають експерименти. "Циферблат" не обмежує себе одним жанром і відкритий до експериментів. Їхня музика поєднує різні стилі, не лише поп чи рок, що робить їх унікальними.

Брати живуть з хворобою. У Лещинських - хронічне захворювання, яке впливає на кишківник. Спочатку його виявили у Валентина, а згодом і в Даніїла. Перший увійшов у ремісію, а другий досі зіштовхується з наслідками.

Працюють на звичайних роботах. Всі учасники гурту працювали на "звичайних" роботах, щоб займатись творчістю. Даніїл - у продажах та візовому центрі. Він продовжує роботу у сфері закордонної освіти. Валентин мав досвід у рекламному агентстві, а Федір колись був викладачем.

Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Що відомо про пісню Ziferblat "Bird of Pray"

За словами самих учасників, насамперед у пісні вони співають про свободу. У ній розповідається про цикл життя та надію на щасливе майбутнє.

Текст пісні "Bird of Pray"

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you just

Care

Of

Me and my little bird

Fly

Like a Bird

Where do you go

I’m begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Flies

Bird

I’m begging you

Begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray



Нагадаємо, у фіналі "Євробачення, яке транслюватимуть з 22:00 за київським часом, Ziferblat виступатимуть під номером 7.

