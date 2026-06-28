Україна віддасть частину повноважень ЄС та змінить Конституцію, - Стефанчук

Україна готується до масштабного перегляду Конституції через майбутній вступ до Євросоюзу. Певну частину державних повноважень доведеться передати безпосередньо органам ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Шлях до європейської спільноти вимагає серйозної юридичної роботи з основним законом України, заявив очільник Верховної Ради. Країні доведеться переглянути велику кількість правових позицій, бо це звичний шлях для всіх держав-кандидатів.

Основна мета - ввести у правове поле величезний пласт відносин із Євросоюзом. Після завершення бойових дій держава має переосмислити фундаментальні питання.

Насамперед це стосується системи національної безпеки та оборони. Потребує уточнення роль Збройних сил у житті країни, а окрім цього влада планує переглянути гарантії прав і свобод українців, сказав спікер.

Майбутні правки торкнуться таких сфер:

система національної оборони;

функції та статус ЗСУ;

механізми захисту прав громадян;

адаптація законодавства до стандартів ЄС.

Конституція України має відповідати правовим нормативам ЄС, заявив Стефанчук (інфографіка РБК-Україна)

"Ідучи в Європейський Союз, ми повинні зрозуміти, що певну кількість повноважень ми будемо передавати його органам. Тому це також має бути в Конституції України", - пояснив Руслан Стефанчук.

Влада не збирається ухвалювати рішення кулуарно. Стефанчук наполягає на залученні громадськості, тому що така велика реформа має стати результатом відкритого діалогу. Поки триває воєнний стан, вносити зміни до Основного Закону неможливо, проте підготовка триває вже зараз.

"Я це бачу як такі загальні мазки, які після завершення воєнного стану мають бути дуже серйозно обговорені в українському суспільстві, і, можливо, найближчим часом будуть внесені до Конституції України", - резюмував спікер парламенту.

Нагадаємо, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Наразі триває процес скринінгу українського законодавства на відповідність європейським нормам. Це обов'язковий етап перед початком реальних переговорів про членство.