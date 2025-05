"Євробачення 2025": хто такий JJ і чому він "дихає в спину" Швеції

Йоганнес народився у Відні 29 квітня 2001 року. Його батько - австрійський ІТ-спеціаліст, а мати - філіппінська кухарка.

Дитинство провів у Дубаї, а у 2016 році з родиною повернувся до Австрії.

Виступає у Віденській державній опері та продовжує навчання у приватному університеті музики та мистецтва.

З дитинства обожнює оперу. В 11 років вперше відвідав "Чарівну флейту" Моцарта.

Це захоплення сильно вплинуло на музичний смак виконавця. У своїй творчості він поєднує класику та сучасне звучання.

Сценічний псевдонім походить зі шкільних часів. Саме так його кликали однолітки.

Брав участь у вокальних шоу. У 2021 році став фіналістом австрійського проєкту Starmania.

В одному з інтерв'ю відніс себе до представників квір-спільноти.

Про те, що артист представлятиме Австрію, стало відомо 30 січня 2025 року.

Незадовго до конкурсу JJ втрапив в скандал. Річ у тім, що взірцем для його оперних партій в пісні стали Марія Каллас та путіністка Анна Нетребко.

Оперна співачка з 2014 року підтримує російську агресію проти України, зокрема донатила гроші так званому ДНР нібито на оперний театр та фотографувалася з прапором "новоросії" в компанії Царьова.

Про що "Wasted Love": слова та виступ у другому півфіналі

У своїй пісні представник Австрії оспівує емоції від нерозділеного кохання.

JJ - "Wasted Love" - текст пісні

"I’m an ocean of love

And you’re scared of water

You don’t want to go under,

So you let me go under.

I reach out my hand,

But you watch me grow distant

Drift out to the sea

And far away in an instant

You left me in the deep end

I’m drowning in my feelings

How do you not see that?

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can’t fill my heart with wasted love

This wasted love

When you let me go,

I barely stayed afloat

I’m floating all alone

Still I’m holding on to hope

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can't fill my heart with wasted love

This wasted love

Wasted love

This wasted love

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted, love

Wasted love".

Нагадаємо, Україна представляє гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". У фіналі 17 травня вони виступатимуть під номером 7.

Букмекери перед фіналом поділилися оновленими прогнозами, згідно з якими перше місце може посісти Швеція, а друге - Австрія. Нашим пророкують 13-те місце. Шанси на перемогу оцінюють в 1%.