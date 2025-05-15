Музичний критик відповів, чому не вірить у перемогу KAJ зі Швеції на "Євробаченні"

Музичний критик та оглядач Роман Бутурлакін оцінив прогнози букмекерів щодо переможця "Євробачення-2025". На його думку, вони можуть швидко змінитися, а Швеція, якій нині пророкують найбільше шансів на перемогу, насправді може залишитися без першого місця.

Чому критик не вірить в перемогу Швеції

Роман оцінив прогнози букмекерів як щодо KAJ, які представляють Швецію, так і щодо Ziferblat - українського гурту, якому поки що не пророкують перемогу та місце в "десятці" найкращих фіналістів.

"Думаю, букмекерів треба менше слухати, бо можна помітити, що Ziferblat за останні місяці після Нацвідбору постійно переміщались у турнірній таблиці, то аж на 18-му місці, то на 7-му місці. Тобто дуже різні прогнози. Все залежить від дуже багатьох чинників, і я спеціально моніторив, як було минулого року. І десь приблизно за кілька місяців до того, як приходив фінал "Євробачення", навіть переможці NEMO були далеко", - пояснив критик

"Тобто вони теж були не в першій "п'ятірці", навіть не в першій "десятці". І це настільки, як на мене, вилами по воді, що не слід сильно на них сподіватися. Варто все-таки довіряти своїм емоціям і виключно на це розраховувати", - додав він.

Гурт KAJ (скріншот)

А у представників Швеції, вважає оглядач, не та пісня, яку б він міг назвати переможною.

"Стосовно Швеції я думаю, що там дуже невелика ймовірність перемоги, бо не бачу того номеру, який зазвичай є переможним. Бо минулого року, коли я побачив NEMO в півфіналі, я відчув з перших секунд, що це переможець. І тоді, коли коментував виступи всіх учасників, то писав, що NEMO кращі. Бо в півфіналі я зрозумів, що цей номер мені сподобався найбільше, і пісня дуже здивувала. Там було зрозуміло, що це буде перемога", - зазначив Бутурлакін.

"Ну а щодо Швеції в мене таких відчуттів немає. Звісно, вони можуть перемогти, бо букмекери найбільше їм приділяють увагу, але чогось такого особливого в цій пісні я не бачу. Вона легка, вона може бути і, напевно, вже є хітом європейських дискотек, але я не бачу тієї пісні, яка б запам'яталася надовго - хоча б на цей рік після перемоги на конкурсі. Поки в мене немає такої пісні, яку б я хотів бачити переможцем", - резюмував він.

Прогнози букмекерів - нові дані від букмекерів

На початку другого напівфіналу "Євробачення" перемогу все ще пророкують Швеції. Втім, нині їй почала "дихати в спину" Австрія. А третіми, за прогнозами букмекерів, може виявитися Нідерланди. Україні ж пророкують 13-те місце. Втім, все ще може змінитися.

Прогнози букмекерів (скріншот)