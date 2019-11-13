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Вижу себя кукловодом: Коломойский грозит по-настоящему стать хозяином Зеленского

STYLERПерсоны    13.11.2019 - 17:50
Вижу себя кукловодом: Коломойский грозит по-настоящему стать хозяином Зеленского
Коломойский рассказал, что способен влиять на Зеленского (Фото: коллаж РБК-Украина)

Коломойский ответил на слухи о влиянии на Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский высказался относительно слухов о влиянии на президента Украины Владимира Зеленского и правительство. Скандальный бизнесмен, бывший совладелец "ПриватБанка" в интервью американскому изданию The New York Times заявил, что уже сам начинает верить в образ "кукловода", и даже способен воплотить его в жизнь.

По словам предпринимателя-миллиардера, никакого скрытого влияния на Кабмин и главу государства он не имеет.

Так Коломойский отреагировал в том числе и на слова бывшей советницы по Европе и РФ в Белом доме (США) Фионы Хилл о "крайней обеспокоенности" из-за его влияния на Зеленского.

Вижу себя кукловодом: Коломойский грозит по-настоящему стать хозяином Зеленского

Коломойский отвергает влияние на Зеленского, но заявил, что может начать (Фото: коллаж РБК-Украина)

Кроме того, высокопоставленный чиновник Госдепа Джордж Д. Кент рекомендовал украинскому президенту порвать с Коломойским - "человеком с такой плохой репутацией". Исполняющий обязанности посла США в Киеве Уильям Тейлор также предупреждал Зеленского: "Он, господин Коломойский, усиливает свое влияние в вашем правительстве, что может привести к вашей неудаче".

"Если я надеваю очки и смотрю на себя, как весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, кукловодом, хозяином Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы", - сказал Коломойский.

Вижу себя кукловодом: Коломойский грозит по-настоящему стать хозяином Зеленского

Коломойский заявил о способности влиять на Зеленского (Фото: censor.net.ua)

При этом олигарх добавил, что способен все это реализовать.

"Я могу начать делать это по-настоящему", - добавил он.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийполитикаИгорь Коломойский
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