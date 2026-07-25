Удар по виставці зброї на Київщині: затримано організатора заходу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram генерального прокурора України Руслана Кравченка.

За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу.

Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони.

На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри знаходилося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику.

Запрошення були розіслані за дев’ять днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар.

Вналідок атаки загинули 10 людей. Наймолодшому було лише 19 років. Ще сотня - поранені. Також зруйновані будинки.

Фото: затримано організатора виставки зброї на Київщині, по якій вдарили росіяни 24 липня (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Головного організатора заходу затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі.

Також проведено невідкладні обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації цього заходу.



Окрему правову оцінку буде надано діям або бездіяльності всіх посадових осіб, які були зобов’язані реагувати на потенційні ризики.

Правоохоронці перевіряють діяльність відповідних підрозділів Національної поліції, СБУ, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування.

Перевіряється, наскільки належним чином здійснювався моніторинг безпекової ситуації, чи своєчасно виявлялися та оцінювалися потенційні загрози, чи вживалися передбачені законом заходи реагування та чи могли дії або бездіяльність відповідальних посадових осіб вплинути на розвиток подій.