Зеленский: вопрос продажи земли иностранцам решится на референдуме

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский объявил о референдуме по вопросам продажи земли

В Украине вопросы продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно гражданами Украины.

"Иностранцы и компании, имеющие иностранцев среди учредителей, получат право покупать землю только в случае, если на это будет дано согласие народа на всеукраинском референдуме", - отметил Зеленский.

Звернення Володимира Зеленського щодо впровадження прозорого ринку землі в Україні. Звернення Володимира Зеленського щодо впровадження прозорого ринку землі в Україні. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 11 листопада 2019 р.

Он также назвал одним из наибольших обманов статью Конституции, которая говорит, что земля является объектом права собственности украинского народа.

"Почему это обман? Потому что сегодня, как и во все предыдущие годы, украинцы не являются полноценными собственниками своей земли. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Украинцы лишены этого права так же, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго. Потому что в остальных странах мира - в Польше, Беларуси, Германии, Франции, Италии, Канады, США, Японии, Израиле, Китае - рынок земли существует. Есть разные модели", - подчеркнул президент.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский распорядился начать подготовку к введению рынка земли.

Отметим, сегодня в ряде областей Украины проходят акции противников земельной реформы. В частности, аграрии, в том числе с требованием не допустить распродажи украинской земли, перекрыли трассы в 13 областях.