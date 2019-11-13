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Навіть не уявляємо: Зеленський записав важливе термінове звернення (відео)

STYLERПерсони    13.11.2019 - 21:48
Навіть не уявляємо: Зеленський записав важливе термінове звернення (відео)
Володимир Зеленський прокоментував прийняття закону про ринок землі (Фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський зняв відеозвернення щодо ухвалення закону про ринок землі у першому читанні

Володимир Зеленський прокоментував підтримку Верховною Радою законопроекту про запуск ринку землі, за який сьогодні, 13 листопада, на пленарному засіданні у першому читанні проголосували 240 нардепів. Президент України записав термінове відеозвернення, в якому подякував депутатам партії "Слуга народу" та привітав українців із "закінченням економічного рабства".

Глава держави зняв ролик в автомобілі, після чого він розійшовся мережою.

"Привіт всім! Хочу подякувати кожному нашому депутату "Слуги народу". Сьогодні була дуже важка робота!" - заявив Зеленський.

Також він відзначив величезну важливість законопроекту № 2178-10, який між тим викликав багатогодинні дискусії у парламенті, а щодо відкриття ринку землі навіть спочатку збиралися провести всеукраїнський референдум.

Навіть не уявляємо: Зеленський записав важливе термінове звернення (відео)

Володимир Зеленський прокоментував голосування в Раді за відкриття ринку землі (Фото: РБК-Україна)

"Ми зараз зробили, і я і ви, ми навіть не уявляємо що. Ви скасували дійсно економічне рабство. Кожен українець стане власником своєї землі", - переконаний Зеленський.

Також він висловив упевненість, що сьогоднішнє голосування в Раді буде написано в нових підручниках історії, авторами якого стали всі українці.

"Дякую всім", - резюмував Зеленський.

Відео: Зеленський прокоментував голосування в Раді про ринок землі

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