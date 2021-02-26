Как правильно подготовить автомобиль к весне: обязательно выполните эти действия!

Требуют особого внимания:

кузов;

колеса;

тормозная система;

ходовая часть и подвеска;

двигатель и моторный отсек;

топливная система;

аккумулятор.

Осмотр кузова

Тщательно осмотрите кузов авто. Особенно следует обращать внимание на днище, бамперы, кромки дверей, крышек багажника и капота.

Именно эти зоны чаще всего подвергаются механическому повреждению после зимы. А если в антикоррозийном и лакокрасочном покрытии имеются повреждения, то проблемы точно будут.

Ведь вся соль и химические реагенты, которые попали на кузов автомобиля зимой и находились в замерзшем состоянии, оттаяв в тепле, начинают разъедать металл. Поэтому с приходом тепла авто нужно хорошенько вымыть - в том числе днище, салон и багажник. Выньте коврики и проверьте не попала ли соль и вода под них.

Когда авто вымыто, просушите его пару дней, не эксплуатируя при этом. Все замеченные повреждения ЛКП следует обработать. Если глубина царапин небольшая, можно обойтись полировкой. А вот глубокие царапины и сколы, сквозь которые видна грунтовка серого или белого цвета, устранить полировкой не получится. Придется использовать специальный маркер.

Чтобы придать автомобилю ухоженный вид, можно использовать полироли и специальные защитные средства на основе силикона.

Подготовка колес

Когда за окном установится плюсовая температура, авто следует "переобуть". А колесные диски обязательно надо отмыть от соли и реагентов.

Если вы использовали шипованные покрышки - обозначьте направление вращения. Специалисты говорят, что шипы прирабатываются в процессе эксплуатации. Если на следующий год поставить резину "против шерсти", массовые потери шипов обеспечены.

При возможности купите отдельные комплекты дисков для летних и зимних скатов. Монтаж покрышек - операция недорогая, но грозит повреждениями.

Тщательно осмотрите диски после зимы. После наезда на ледяные колдобины на штампованных дисках могут остаться вмятины, литые в таких ситуациях дают трещины.

Проверка тормозов

Поскольку тормозная система зимой работает в экстремальном режиме, ее нужно обязательно проверить. Хотя скорости меньше, чем летом, тормозить приходится гораздо чаще.

Эксперты говорят, что после зимы тормозные колодки, как правило, нуждаются в замене.

Ходовая часть и подвеска

Зима - экстремальное время для пластиковых и резиновых деталей ходовой части. А когда разрушены сайлент-блоки, вкладыши и пыльники, начинает страдать "железо".

Если зиму удалось отъездить без приключений и крупного ремонта, весной нужно обязательно проверить ходовую часть. Обратите внимание, если авто начинает раскачиваться на ходу на любой неровности, появляются посторонние шумы - немедленно поезжайте в автосервис.

Двигатель и моторный отсек

В процессе подготовки автомобиля к весне обязательно осмотрите двигатель и весь моторный отсек. Из-за перепадов температуры первыми ломаются детали, изготовленные из пластика и резины. Материал начинает сохнуть, трескаться и крошиться. Вследствие чего теряется герметичность, начинаются протечки жидкостей.

Даже если не видно следов протечек, после зимы моторный отсек, как правило, покрыт слоем грязи. Полужидкая субстанция из смеси реагентов с дорожного полотна и снежной "каши" отлично проводит электричество, что чревато короткими замыканиями.

Топливная система

Грамотная подготовка автомобиля к весне обязательно включает мониторинг состояния топливной системы. При минусовых температурах зимой в баке для горючего скапливается конденсат. Удалить воду можно без трудоемкой операции демонтажа и промывки, достаточно будет залить в топливный бак спиртосодержащую присадку. Вода растворится в этой жидкости, попадет в камеру сгорания двигателя и выйдет с "выхлопом".

Аккумулятор

Занявшись подготовкой автомобиля к весне, обязательно проверьте состояние аккумуляторной батареи, ведь в холода это устройство работает в режиме экстремальных нагрузок.

Если в вашем автомобиле установлена необслуживаемая батарея, проверьте ее потенциал и при необходимости - подзарядите. В аккумуляторах старого типа требуется проверять уровень электролита.

Необходимо также проверить состояние клемм АКБ. Попавшие в моторный отсек брызги реагентов могут вызвать коррозию.