Названы самые надежные кроссоверы с пробегом: украинцы покупают их чаще всего

Украинцам рассказали про самые надежные кроссоверы, которые чаще всего покупают автомобилисты. Эти авто отличаются качеством относительно цены, и их смело можно брать с пробегом.

Ниже смотрите подборку лучших б/у авто класса кроссовер, пишет Autoria.

Nissan Rogue

Автомобиль 2017 года оснащен 2,5-литровым бензиновым мотором на 170 лошадиных сил. Вариантов привода имеется два: на передние колеса или с системой 4WD. Трансмиссия для водителей доступна одна - лишь вариатор.

Toyota Rav4

Самая популярная на рынке модель - версия третьего поколения 2017 года. Ее укомплектовали 2,0 литровым бензиновым мотором на 152 "лошадки", а также 2,4 литровой альтернативой мощностью в 170 лошадок. Также они были доступны с 5 или 6 ступенчатой трансмиссией (механика).

Nissan Qashqai

Считается одним из самых бюджетных кроссоверов. В свое время этот автомобиль предлагали с бензиновыми моторами объемом 1,6- и 1,2-литра, а также турбодизелем на 1,5 и 2 литра с отдачей в 110 и 150 лошадиных сил соответственно.

Mitsubishi Outlander

В 2020 году чаще всего на вторичном рынке покупали авто, выпущенные в 2008 году. Такие автомобили предлагали сразу с тремя силовыми установками. Первый - 2,0-литровый агрегат на 147 лошадиных сил. Следом расположился двигатель объемом 2,4-литра с отдачей в 170 "лошадок". Ну а самая мощная модификация – 3,0-литровая "шестерка" на 220 лошадиных сил.

Hyundai Tucson

Этот автомобиль покупали водители, которые хотели себя побаловать. Модели 2008 года выпуска перепродают с 2,0-литровыми моторами - бензиновым атмосферником либо турбодизелем CRDI. Но при желании потенциальные владельцы могут найти экземпляр с 2,7-литровым V6.

BMW X5

Одна из самых дорогих моделей в рейтинге. Модификация X5 второго поколения чаще всего встречается с линейкой 3,0-литровых моторов мощностью от 235 до 286 лошадиных сил. Но для любителей мощных агрегатов найдется и 4,8-литровый кроссовер, который выдает 355 лошадок.

К слову, недавно украинским водителям рассказали, когда следует раньше времени менять масло, чтобы не "убить" двигатель.

Ранее эксперты авторынка рассказали, какие авто чаще всего покупали украинцы в 2020-м году. Они идеально подходят по соотношению цена и качество, и отличаются надежностью.

Также мы писали про самые "живучие" авто, которые можно покупать с большим пробегом.