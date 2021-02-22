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Названы самые надежные авто из США, которые почти не ломаются

Новина українською → Понедельник 22 февраля 2021 12:05
Названы самые надежные авто из США, которые почти не ломаются Названы самые надежные авто из США (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Специалисты автомобильного рынка перечислили самые надежные автомобили из США, которые реже всего ломаются, доставляя хлопоты своим владельцам.

Рейтинг автомобилей составило американское агентство J.D.Power

Так, ведущие эксперты американского агентства оценили сотню машин, выпущенных в 2018-2021 годах, основываясь на опросе владельцев этих авто.

Лидерами по результатам исследования стали Lexus, Porsche и Kia.

  • Lexus занял первое место с показателем в 81 поломку на 100 авто.
  • На втором месте - Porsche. У этого авто 86 поломок на 100 машин. А самой надежной моделью компании стал Porsche 911.
  • Третье место у Kia с 97 поломками на 100 машин.

Отметим, что автомобильная марка Kia еще год назад занимала 14-е место.

А вот самыми ненадежными автомобилями стали Jaguar (186 поломок), Alfa Romeo (196) и Land Rover (244).

Названы самые надежные авто из США, которые почти не ломаются

Полный рейтинг американских автомобилей по надежности (фото: jdpower.com)

Ранее эксперты назвали также самые дешевые и надежные легковушки вторичного рынка, которые не разорят на ремонте.

Также мы писали, что названы самые надежные новые и б/у авто, которые чаще всего выбирают украинцы.

Кроме того, недавно появился топ кроссоверов с пробегом, которым чаще всего отдают предпочтение наши соотечественники.

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