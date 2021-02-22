Названы самые надежные авто из США, которые почти не ломаются

Специалисты автомобильного рынка перечислили самые надежные автомобили из США, которые реже всего ломаются, доставляя хлопоты своим владельцам.

А вот самыми ненадежными автомобилями стали Jaguar (186 поломок), Alfa Romeo (196) и Land Rover (244).

Отметим, что автомобильная марка Kia еще год назад занимала 14-е место.

Лидерами по результатам исследования стали Lexus, Porsche и Kia.

Так, ведущие эксперты американского агентства оценили сотню машин, выпущенных в 2018-2021 годах, основываясь на опросе владельцев этих авто.

Ранее эксперты назвали также самые дешевые и надежные легковушки вторичного рынка, которые не разорят на ремонте.

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