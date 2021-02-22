Названы самые надежные авто из США, которые почти не ломаются
Специалисты автомобильного рынка перечислили самые надежные автомобили из США, которые реже всего ломаются, доставляя хлопоты своим владельцам.
Рейтинг автомобилей составило американское агентство J.D.Power
Так, ведущие эксперты американского агентства оценили сотню машин, выпущенных в 2018-2021 годах, основываясь на опросе владельцев этих авто.
Лидерами по результатам исследования стали Lexus, Porsche и Kia.
- Lexus занял первое место с показателем в 81 поломку на 100 авто.
- На втором месте - Porsche. У этого авто 86 поломок на 100 машин. А самой надежной моделью компании стал Porsche 911.
- Третье место у Kia с 97 поломками на 100 машин.
Отметим, что автомобильная марка Kia еще год назад занимала 14-е место.
А вот самыми ненадежными автомобилями стали Jaguar (186 поломок), Alfa Romeo (196) и Land Rover (244).
Полный рейтинг американских автомобилей по надежности (фото: jdpower.com)
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