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Водителям рассказали, когда моторное масло нужно менять раньше положенного

Понедельник 25 января 2021 13:07
Водителям рассказали, когда моторное масло нужно менять раньше положенного
Когда масло в авто нужно менять раньше срока (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Автомобилистам рассказали, в каких случаях замену моторного масла следует делать раньше положенного срока. Обычно такую процедуру проводят при определенном пробеге или же с интервалом один раз в год.

Но в некоторых случаях, это правило не работает, пишет ТСН.

Про замену масла не по графику следует подумать тем водителям, которые много передвигаются на авто по работе. Ведь при усиленной эксплуатации жидкость имеет свойство быстро выгорать.

Также частая замена масла нужна автомобилистам, которые передвигаются по сельской местности, где чаще всего грунтовые дороги.

Но и жителям мегаполисов следует помнить, что менять масло нужно раньше, если вы подолгу простаиваете в пробках, что чревато негативными последствиями для авто.

Кроме того эксперты рекомендуют обращать внимание на топливо на автозаправочных станциях. Ведь горючее с большим содержанием серы может плохо сказаться на масле в двигателе.

Если автомобиль долго простаивает, или совсем не используется, масло также стоит менять перед началом эксплуатации.

Ранее эксперты автомобильного рынка рассказали, какие авто чаще всего покупали украинцы в 2020-м году, поскольку они отличаются надежностью и отличным соотношением параметров цена - качество.

Также мы писали про самые "живучие" авто, которые можно смело покупать с большим пробегом.

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