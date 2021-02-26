Як правильно підготувати автомобіль до весни: обов'язково виконайте ці дії!

Вимагають особливої уваги:

кузов;

колеса;

гальмівна система;

ходова частина і підвіска;

двигун і моторний відсік;

паливна система;

акумулятор.

Огляд кузова

Ретельно огляньте кузов авто. Особливо слід звертати увагу на днище, бампери, кромки дверей, кришки багажника та капота.

Саме ці зони найчастіше піддаються механічному пошкодженню після зими. А якщо в антикорозійному і лакофарбовому покритті є ушкодження, то точно будуть проблеми.

Адже вся сіль і хімічні реагенти, які потрапили на кузов автомобіля взимку і перебували в замерзлому стані, відтанувши у теплі, починають роз'їдати метал. Тому з приходом тепла авто потрібно гарненько вимити - в тому числі днище, салон і багажник. Вийміть килимки і перевірте чи не потрапила сіль і вода під них.

Коли авто вимито, просушіть його пару днів, не експлуатуючи при цьому. Всі помічені пошкодження ЛКП слід обробити. Якщо глибина подряпин невелика, можна обійтися поліруванням. А ось глибокі подряпини та сколи, крізь які видно ґрунтовку сірого або білого кольору, усунути поліруванням не вийде. Доведеться використовувати спеціальний маркер.

Щоб додати автомобілю доглянутий вигляд, можна використовувати поліролі та спеціальні захисні засоби на основі силікону.

Підготовка коліс

Коли за вікном встановиться плюсова температура, авто слід "перевзути". А колісні диски обов'язково треба відмити від солі і реагентів.

Якщо ви використовували шиповані покришки - позначте напрямок обертання. Фахівці кажуть, що шипи підлаштовуються в процесі експлуатації. Якщо на наступний рік поставити гуму "проти шерсті", масові втрати шипів забезпечені.

При можливості купіть окремі комплекти дисків для літніх і зимових скатів. Монтаж покришок - операція недорога, але загрожує ушкодженнями.

Ретельно огляньте диски після зими. Після наїзду на крижані вибоїни на штампованих дисках можуть залишитися вм'ятини, литі у таких ситуаціях дають тріщини.

Перевірка гальм

Оскільки гальмівна система взимку працює в екстремальному режимі, її потрібно обов'язково перевірити. Хоча швидкості менше, ніж влітку, гальмувати доводиться набагато частіше.

Експерти кажуть, що після зими гальмівні колодки, як правило, потребують заміни.

Ходова частина і підвіска

Зима - екстремальний час для пластикових і гумових деталей ходової частини. А коли зруйновані сайлент-блоки, вкладиші і пильовики, починає страждати "залізо".

Якщо зиму вдалося від'їздити без пригод і великого ремонту, навесні потрібно обов'язково перевірити ходову частину. Зверніть увагу, якщо авто починає розгойдуватися на ходу на будь-якій нерівності, з'являються сторонні шуми - негайно їдьте в автосервіс.

Двигун і моторний відсік

У процесі підготовки автомобіля до весни обов'язково огляньте двигун і весь моторний відсік. Через перепади температури першими ламаються деталі, виготовлені з пластика і гуми. Матеріал починає сохнути, тріскатися і кришитися. Внаслідок чого втрачається герметичність, починаються протікання рідин.

Навіть якщо не видно слідів протікання, після зими моторний відсік, як правило, покритий шаром бруду. Напіврідка субстанція із суміші реагентів з дорожнього полотна і сніговій "каші" відмінно проводить електрику, що загрожує короткими замиканнями.

Паливна система

Грамотна підготовка автомобіля до весни обов'язково включає моніторинг стану паливної системи. При мінусових температурах взимку в баку для пального скупчується конденсат. Видалити воду можна без трудомісткої операції демонтажу і промивки, достатньо буде залити в паливний бак спиртовмісну присадку. Вода розчиниться в цій рідині, потрапить в камеру згорання двигуна і вийде з "вихлопом".

Акумулятор

Зайнявшись підготовкою автомобіля до весни, обов'язково перевірте стан акумуляторної батареї, адже в холоди цей пристрій працює в режимі екстремальних навантажень.

Якщо у вашому автомобілі встановлена необслуговувана батарея, перевірте її потенціал і при необхідності - підзарядіть. В акумуляторах старого типу потрібно перевіряти рівень електроліту.

Необхідно також перевірити стан клем АКБ. Бризки реагентів, що потрапили в моторний відсік, можуть викликати корозію.