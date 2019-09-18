Появилось первое официальное заявление о болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк больна раком и ее состояние крайне тяжелое. Раньше слухи о том, что происходит с актрисой вызывали сомнения, но адвокат Тимур Маршани первым подтвердил факт наличия заболевания. При этом, близкие родственники актрисы продолжают хранить молчание. Комментарий адвоката одной из пациенток клиники, в которой лечится Заворотнюк, появился в росСМИ.

До недавнего времени вся информация о здоровье Анастасии Заворотнюк была на уровне слухов… И подтверждений им не было. Однако на днях адвокат Тимур Маршани впервые подтвердил тот факт, что звезда экрана находится в крайне тяжелом состоянии. Юрист заметил, что Заворотнюк проходит лечение в том же медицинском центре, что и его клиентка.

"То, что у Заворотнюк онкология, это абсолютно точно. В том же медицинском центре находится и моя клиентка. Можете туда поехать, посмотреть. Насте очень плохо, но я не располагаю более подробной информацией", — заметил Маршани в интервью.

Заворотнюк больна раком – первое официальное заявление (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Напомним, что ранее стала известна причина, по которой Заворотнюк могла заболеть раком.

До этого мы писали, что известная актриса рассказала, как выглядит Заворотнюк.