З'явилася перша офіційна заява про хворобу Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк хвора на рак та її стан вкрай важкий. Раніше чутки про те, що відбувається з актрисою викликали сумніви, але адвокат Тимур Маршани першим підтвердив факт наявності захворювання. При цьому, близькі родичі актриси продовжують зберігати мовчання. Коментар адвоката однієї з пацієнток клініки, в якій лікується Заворотнюк, з'явився в росЗМІ.

До недавнього часу вся інформація про здоров'я Анастасії Заворотнюк була на рівні чуток... І підтверджень їм не було. Однак днями адвокат Тимур Маршані вперше підтвердив той факт, що зірка екрану знаходиться у вкрай важкому стані. Юрист зауважив, що Заворотнюк проходить лікування в тому ж медичному центрі, що і його клієнтка.

"Те, що у Заворотнюк онкологія, це абсолютно точно. У тому ж медичному центрі знаходиться і моя клієнтка. Можете туди поїхати, подивитися. Насті дуже погано, але я не маю більш докладної інформації", — зауважив Маршані в інтерв'ю.

Заворотнюк хвора на рак – перше офіційну заяву (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Нагадаємо, що раніше стала відома причина, з якої Заворотнюк могла захворіти раком.

До цього ми писали, що відома актриса розповіла, як виглядає Заворотнюк.