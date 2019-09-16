С глазами испуганной лани: известная актриса рассказала, как выглядит Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк явилась во сне актрисе Нонне Гришаевой
Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак последней стадии, явилась во сне ее подруге-актрисе Нонне Гришаевой. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram, где упомянула, что хотела спрятать Анастасию от назойливых журналистов. Также Нонна красочно описала свое сновидение.
"Ты снилась мне сегодня... Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя..", - написала Гришаева в соцсети.
Фото: Анастасия Заворотнюк больна раком (instagram.com/grishaevanonna)
В комментариях к посту Гришаевой можно увидеть массу комментариев по поводу болезни Анастасии. Люди пишут ей добрые слова и признаются, что молятся о ее здоровье.
Скриншот комментариев (instagram.com/grishaevanonna)
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