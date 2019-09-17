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Супруг Заворотнюк навестил жену в больнице (видео)

STYLERПерсоны    17.09.2019 - 21:36
Супруг Заворотнюк навестил жену в больнице (видео)
Фото: Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк и ее муж счастливо жили вместе, пока актриса не заболела

Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали последнюю стадию рака, до сих пор находится в больнице. Врачи специально ввели ее в искусственную кому, так как у актрисы отказали некоторые органы, сообщают российские СМИ. Муж Анастасии "засветился" в клинике, где находится "прекрасная няня". Супруг артистки Петр Чернышев, который является известным фигуристом, пришел в больницу, чтобы проведать свою вторую половинку.

Этот момент попал на видео. Накануне эту же больницу посетила старшая дочь актрисы - Анна.

Ранее откровенное признание фигуриста о супруге взволновало сеть. В нем он рассказывал, что Анастасия до болезни работала сутки напролет.

Видео: Муж Заворотнюк посетил жену в больнице (YouTube/Москва 24)

Отмечается, что муж Анастасии пытался остаться незамеченным, когда подходил к больнице, у него на глаза была натянута кепка, но журналисты все равно "подкараулили" фигуриста.

По данным СМИ, врачи диагностировали у 48-летней актрисы рак мозга четвертой стадии. Ранее Анастасия обращалась к медикам заграницей и даже перенесла сложную операцию в Германии, но улучшения в состоянии здоровья это не принесло.

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Новости Украины Анастасия Завотротнюк
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