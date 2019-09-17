Аборт, ЭКО или омоложение: почему Заворотнюк заболела раком мозга

Анастасия Заворотнюк больна раком (фото: коллаж РБК-Украина)

Названы возможные причины страшной болезни Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже больше недели находится при смерти. Врачи делают все возможное, чтобы спасти звезду популярного сериала "Моя прекрасная няня", но пока что лечение в одной из самых дорогих и известных клиник Москвы не приносит позитивных результатов.

Тем временем многие поклонники Заворотнюк задаются вопросом: что послужило причиной страшной болезни их любимой актрисы? Существует несколько версий.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Аборт

Как оказалось, много лет назад Анастасия Заворотнюк делала аборт. Это произошло, когда 22-летняя начинающая актриса вышла замуж за 34-летнего Олафа Шварцкопфа. Семейная идиллия, правда, продлилась всего год. Расставание стало неизбежным, когда в семье случилась трагедия - Анастасия потеряла ребенка.

"Она была беременна. Я думал, что выкидыш произошел в момент нашей поездки. Потому что, когда мы приехали, ей было плохо всю ночь… А после мне сообщили, что она сделала аборт… Где правда, я теперь уже и не знаю. В любом случае общего ребенка нам Бог не дал", - говорил Олаф в эфире одного из российских шоу.

По словам онколога Дениса Романова, психоэмоциональный и физический стресс мог спровоцировать развитие в организме опухолей - ослабленная иммунная система просто перестала успешно справляться с клетками, что провоцируют рак, и болезнь получила шанс на развитие.

Анастасия Заворотнюк больна раком (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Генетика

Были ли у Заворотнюк родственники больные раком - неизвестно. Российские СМИ пишут, что ее старший брат скончался в довольно молодом возрасте. Но 52-летний Вячеслав умер не от онкологии, а от перитонита - тяжелого воспаления париетального и висцерального листков брюшины.

В то же время, отец актрисы - известный режиссер Юрий Андреевич Заворотнюк - умер 1 октября 2014 года от "продолжительной болезни". Не исключено, что у него был рак.

Кроме того, известно, что сразу после смерти отца Анастасия пережила кончину свекра. Это также не могло не сказаться на здоровье кинозвезды.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Омоложение

Рак у Заворотнюк мог развиться и из-за процедур омолаживания. Так считает хороший знакомый Анастасии, продюсер Андрей Разин. По его мнению, здоровье подруги подкосила методика омоложения на основе стволовых клеток.

"Она мне говорила по поводу стволовых клеток и так далее. По этому методу лечения. Я ее отговаривал неоднократно", - сказал Разин.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

ЭКО

То, что Анастасия Заворотнюк делала ЭКО, может быть основной причиной развития болезни. Так, по крайней мере, считают многие специалисты. Например, онколог Николай Потуданский говорит, что при беременности в зрелом возрасте в разы возрастают риски хронических и генетических заболеваний.

"Беременность - это стресс для организма, безусловно. Возможно, эти случаи - парные, как еще говорят, сама беременность могла послужить тому, что опухоль начала активно расти", - сказал врач в комментарии одному из московских телеканалов.

А вот научный руководитель центра семейной генетики Михаил Иванов отмечает, что само онкологическое заболевание возникает задолго до его проявления. При этом, говорит специалист, большая проблема в том, что огромное количество таких заболеваний выявляются только на 3-4 стадии, когда их достаточно поздно оперировать.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе рассказал, что скрытые заболевания могут обостриться при любой беременности, а не только при ЭКО. Но врач подчеркнул, что головной мозг не относится к категории гормонально зависимых органов, поэтому нет объективных данных, что можно связать ЭКО и опухоль.

Лордкипанидзе, как и Разин, считает, что болезнь Заворотнюк связана с использованием ею стволовых клеток для омоложения.

Таким образом, по мнению большинства врачей, ЭКО не могло стать причиной развития онкологии у "прекрасной няни".

"Есть заболевания, которые процедура ЭКО может усугубить: например, рак груди. Но для онкологии существует масса факторов, вычленить один из них, который стал причиной в каждом конкретном случае, нельзя", - сказал гинеколог-репродуктолог Денис Огородников.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)