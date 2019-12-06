Я поверила в ангела-хранителя: студенты рассказали детали о пожаре в Одессе

Пожар в Одессе (Коллаж РБК-Украина)

Студенты сгоревшего Одесского колледжа рассказали новые подробности

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который сгорел 4 декабря, рассказали некоторые детали о том, что происходило в здании, когда произошла трагедия. Об этом пишет "КП в Украине".

Студентка третьего курса Инна Савченко рассказала, что в момент пожара она была возле здания и когда увидела дым и пламя, начала звонить куратору своей группы.

"Анна Леонидовна была в панике. Она кричала в трубку: "Мы в 15-м". И все. Позже я связывалась с ее дочерью, она до сих пор не может найти мать. Там же еще не нашли помощницу Анны Леонидовны и учителя по финансам Наталью Третьякову. Говорят, в момент пожара они втроем находились в кабинете", - рассказала студентка.

Инна добавила, что утром в пятницу собрали старост групп и сообщили, что учеба возобновится с понедельника. Всех разбросают по другим корпусами, некоторых, возможно, и по другим учебным заведениям. Будут и сессия, и экзамены – все по графику.

Преподаватель Виктория Хмарская спаслась, она выпрыгнула из окна 4-го этажа и сломала ногу. Сейчас она находится в больнице. Ее студент, Максим, рассказал, что уже проведал ее и она держится молодцом.

"Я ездил к ней в больницу проведать. Она сказала, что одна из учительниц во время пожара побежала по этажам всех спасать. Но ей не удалось выйти", - рассказал Максим.

Студентка четвертого курса Анастасия Ткаченко считает, что ее спас ангел-хранитель, так как в то утро ей не нужно было на занятия.

"В этот момент я поверила в ангела-хранителя, потому что в колледже могла оказаться и моя группа. Но нам надо было к третьей паре, и когда подошла к корпусу, он уже горел. Работали врачи-спасатели. Ревели сирены. У меня было состояние шока. Я не до конца понимала, что происходит, видела лица рыдавших преподавателей и студентов. Понимала: внутри остались люди. Постояла я недолго и ушла. Не могу на такое смотреть, очень страшно", - призналась Ткаченко.

Сгоревший колледж в Одессе

Как рассказали студенты, сигнализацию никто не услышал и вероятно, она просто не сработала. Плановой эвакуации тоже не было, у всех была паника. Те, кто находился на верхних этажах узнали о пожаре тогда, когда уже все горело. В здании всего две лестницы, которые ведут к одному выходу. Учителям и студентам пришлось прыгать из окон или спускаться по приставным трехколенным пожарным лестницам. Из-за нестандартной высоты потолков пожарные лестницы не могли достать до окон третьего этажа, а автолестница, как и пожарная машина не смогла заехать во двор колледжа из-за узкой арки.

На данный момент остается неизвестной судьба еще 14 человек: бухгалтера Натальи Тарасовой, 68-летней Веры Соловей, бухгалтера Веры Котишевской, сотрудницы колледжа Елены Беженар, сотрудника института микробиологии Бориса Александрова и его коллеги Галины Иванович. А также студентов: Юлии Маркиной, Кирилла Трофимчука, Людмилы Чугунниковой и Екатерины Пьяночкиной и других.