Пожар в Одессе: перепуганные дети звонили родителям, чтобы попрощаться

Пожар в Одессе (фото: odessa.online)

В результате пожара в Одессе погибла 17-летняя студентка

В Одессе, в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, произошел масштабный пожар. Студенты, которые 4 декабря были на занятиях, оказались заблокированы в помещении, так как сигнал тревоги не сработал. По предварительным данным, погиб один человек и еще 27 человек пострадали.

Огонь очень быстро распространился по зданию и люди, чтобы спастись, вынуждены были прыгать из окон пятого этажа на припаркованные автомобили и козырьки на первом этаже. Одной из таких стала Ксения Аркадьевна Бабенко. Студентке было 17 лет, год назад она закончила Новониколаевскую школу. Изначально сообщалось, что при пожаре погибла 43-летняя преподаватель колледжа, но выяснилось, что произошла ошибка.

Как рассказал главный врач городской клинической больницы № 1 Евгения Григорьева, девушка поступила в агональном состоянии и умерла через 15 минут после того, как ее привезли.

Ксения Бабенко погибла в результате пожара в Одессе

Как сообщает издание "Думская", здание колледжа, которое находится на углу Троицкой и Пушкина – это старый дореволюционный памятник архитектуры. Проводка не менялась с 1966 года и руководство учебного заведения три года выпрашивало у Министерства образования и науки средства на минимальный ремонт.

"Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман. Девочки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: "Вы выходите? Вы где?". Они говорят, что не было никакой тревоги", - рассказала одна из студенток.

Очевидцы сообщили, что перепуганные подростки звонили родителям из горящего здания, чтобы попрощаться, так как не верили, что выберутся живыми.

Пожар в Одесском колледже

По состоянию на утро, 5 декабря, погибла одна студентка, Ксения Бабенко. 29 человек пострадавших и на связь не выходит еще 15 человек.

В пресс-службе Одесской государственной администрации сообщили, что пожар мог возникнуть из-за сломанного удлинителя.