Я повірила в ангела-охоронця: студенти розповіли деталі про пожежу в Одесі

Пожежа в Одесі (Колаж РБК-Україна)

Студенти згорілого Одеського коледжу розповіли нові подробиці

Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який згорів 4 грудня, розповіли деякі деталі про те, що відбувалося в будівлі, коли сталася трагедія. Про це пише "КП в Україні".

Студентка третього курсу Інна Савченко розповіла, що в момент пожежі вона була біля будівлі і коли побачила дим і полум'я, почала дзвонити куратору своєї групи.

"Анна Леонідівна була в паніці. Вона кричала в трубку: "Ми в 15-м". І все. Пізніше я зв'язувалася з її дочкою, вона досі не може знайти матір. Там же ще не знайшли помічницю Ганни Леонідівни та вчителя з фінансів Наталю Третьякову. Кажуть, у момент пожежі вони втрьох знаходилися в кабінеті", - розповіла студентка.

Інна додала, що вранці в п'ятницю зібрали старост груп і повідомили, що навчання відновиться з понеділка. Всіх розкидають по інших корпусах, деяких, можливо, і по іншим навчальним закладам. Будуть і сесія, і іспити – все за графіком.

Викладач Вікторія Хмарська врятувалася, вона вистрибнула з вікна 4-го поверху і зламала ногу. Зараз вона знаходиться в лікарні. Її студент, Максим розповів, що вже відвідав її і вона тримається молодцем.

"Я їздив до неї в лікарню провідати. Вона сказала, що одна з вчительок під час пожежі побігла по поверхах всіх рятувати. Але їй не вдалося вийти", - розповів Максим.

Студентка четвертого курсу Анастасія Ткаченко вважає, що її врятував ангел-охоронець, так як в той ранок їй не потрібно було на заняття.

"У цей момент я повірила в ангела-хранителя, тому що в коледжі могла виявитися і моя група. Але нам треба було на третій парі, і коли підійшла до корпусу, він уже горів. Працювали лікарі-рятувальники. Ревли сирени. У мене був стан шоку. Я не до кінця розуміла, що відбувається, бачила обличчя викладачів і студентів, що ревіли. Розуміла: всередині залишилися люди. Постояла я недовго і пішла. Не можу на таке дивитися, дуже страшно", - зізналася Ткаченко.

Згорілий коледж в Одесі

Як розповіли студенти, сигналізацію ніхто не почув і ймовірно, вона просто не спрацювала. Планової евакуації теж не було, у всіх була паніка. Ті, хто перебував на верхніх поверхах дізналися про пожежу тоді, коли вже все горіло. У будинку всього два спуски, які ведуть до одного виходу. Вчителям і студентам довелося стрибати з вікон або спускатися по приставним трехколінним пожежним драбинам. Через нестандартну висоту стель пожежні драбини не могли дістати до вікон третього поверху, а автодрабина, як і пожежна машина не змогла заїхати у двір коледжу через вузьку арку.

На даний момент залишається невідомою доля ще 14 осіб: бухгалтера Наталії Тарасової, 68-річної Віри Соловей, бухгалтера Віри Котишевскої, співробітниці коледжу Олени Беженар, співробітника інституту мікробіології Бориса Александрова і його колеги Галини Іванович. А також студентів: Юлії Маркіної, Кирила Трофимчука, Людмили Чугунниковой і Катерини Пьяночкиної та інших.