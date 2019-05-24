Потап станет дедушкой? Приемная дочь артиста показала "животик". Фото

Приемная дочь Потапа, которая является старшей дочерью бывшей жены Алексея Потапенко, заинтриговала снимком с "беременным" животом. 22-летняя Наталья Горовая в Instagram показала фото с округлившимся животом и отметила, что это слишком личное, и она не хочет это обсуждать.

СМИ уже сообщили о том, что Наталья якобы ждет малыша, но девушка может быть просто пошутила и специально надула живот.

Приемная дочь Потапа продемонстрировала "беременный" живот (скриншот с Instagram)

Стоит отметить, что Наталья также была приглашена на свадьбу Потапа и Насти Каменских, на которой она держала в руках бокал шампанского. Это наводит на мысль, что она не беременна, если употребляет алкоголь.

Скриншот с Instagram

Кроме того, на торжество Наталья пришла в облегающем наряде, который приоткрывал ее живот. При этом видно, что у нее подкаченный живот и тонкая талия.

Приемная дочь Потапа Наталья Горовая на свадьбе (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Напомним, что на свадьбе Потапа и Насти Каменских гуляли только звезды украинского шоу-бизнеса. При этом некоторые представили российского шоу-биза даже не знали об этой свадьбе.

Мы также писали о том, что бывшая жена Потапа Ирина Горовая пришла с новым бойфрендом на его свадьбу. При этом некоторые пользователи сети утверждают, что появление экс-супруги Потапа на торжестве унизило ее.

Ранее сообщалось, что молодожены арендовали всю территорию ресторана, которая усиленно охранялась, а приглашенные заезжали только по спискам.