Потап стане дідусем? Прийомна дочка артиста показала "животик". Фото

Прийомна дочка Потапа, яка є старшою дочкою колишньої дружини Олексія Потапенка, заінтригувала знімком з "вагітним" животом. 22-річна Наталія Горова в Instagram показала фото з кругленьким животом і зазначила, що це занадто особисте, і вона не хоче обговорювати це.

ЗМІ вже повідомили про те, що Наталя нібито чекає малюка, але дівчина може бути просто пожартувала і спеціально надула живіт.

Прийомна дочка Потапа продемонструвала "вагітний" живіт (скріншот з Instagram)

Варто зазначити, що Наталія також була запрошена на весілля Потапа і Насті Каменських, на якому вона тримала в руках келих шампанського. Це наводить на думку, що вона не вагітна, якщо вживає алкоголь.

Скріншот з Instagram

Крім того, на торжество Наталя прийшла в облягаючому одязі, який відкривав її живіт. При цьому видно, що у неї підкачаний живіт та тонка талія.

Прийомна дочка Потапа Наталія Горова на весіллі (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Нагадаємо, що на весіллі Потапа і Насті Каменських гуляли тільки зірки українського шоу-бізнесу. При цьому деякі представили російського шоу-бізу навіть не знали про це весілля.

Ми також писали про те, що колишня дружина Потапа Ірина Горова прийшла з новим бойфрендом на його весілля. При цьому деякі користувачі мережі стверджують, що поява екс-дружини Потапа на торжестві принизило її.

Раніше повідомлялося, що молодята орендували всю територію ресторану, яка посилено охоронялася, а запрошені заїжджали тільки за списками.