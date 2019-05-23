Свадьба Потапа и Насти Каменских: как выглядит ресторан, где состоится торжество

Стало известно, где Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу
Свадьба Потапа и Насти Каменских состоится в роскошном итальянском ресторане Fabius, который находится по адрессу Столичное шоссе, 70.
Накануне на летнюю террасу этого ресторана завезли технику, цветы, и подготовка к грандиозному действу шла полным ходом. 23 мая это заведение будет закрыто для посторонних.
Ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти (фото: instagram.com/fabius_restaurant)
Ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти (фото: instagram.com/fabius_restaurant)
Как известно, на свадьбу Потап и Настя пригласили много звезд. Всего, говорят представители ресторана, на празднике ожидается несколько сотен гостей. А вот журналистов в числе приглашенных нет.
Мы решили показать вам, как выглядит ресторан, в котором Потап и Настя Каменских зарегистрируют брак и отпразднуют одно из важнейших событий в жизни.
Ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти (фото: facebook.com/FABIUSrestaurant)
Напомним, что сегодня - в день своей свадьбы - Потап с помощью клипа признался в любви Насте Каменских и сообщил, что они действительно женятся. Это привело в восторг многочисленных фанатов звездной пары.
Скриншот
ПТП - Константа
Текст песни "Константа", которую Потап посвятил Насте Каменских в день свадьбы:
Я последний кто не написал
О любви ни одной строчки
Нет
Я последний отношения скрывал свои
Сто тысяч лет
Просто я пытался уберечь ее
От лишних глаз слов постов
Я бываю очень откровенным
Только сокровенным для меня
Любовь
Была есть и будет
Плевать что скажут люди
Мой Бог меня судит
А он есть Любовь
Плывем в море судеб
Мы словно на судне
И ветер попутный мне скажет без слов
Я люблю тебя больше
Всех на этом свете
У нас будут красивые
Милые дети
Люблю тебя больше всех
В этой вселенной
Моя любовь- это константа
Она неизменна
Потому что ты мне
Как зеркало показала
Меня самого настоящего и свободного
Потому что ты судьбу исковерканную
Повернула и теперь
Она из счастья соткана
А
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да
Счастье - это так просто
Встречать обнимать друг друга
Без лишних вопросов
Быть вместе в своем собственном мире
Смотреть обнявшись
Смертельное оружие 4
Счастье – это так легко
Нырять друг в друга глубоко глубоко
Задыхаться от любви в объятиях
Это настоящая любовь
Мать ее
Сама Каменских сегодня также растрогала сеть признанием в любви Потапу.