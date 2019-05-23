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Свадьба Потапа и Насти Каменских: как выглядит ресторан, где состоится торжество

STYLERПерсоны    23.05.2019 - 12:09
Свадьба Потапа и Насти Каменских: как выглядит ресторан, где состоится торжество
Свадьба Потапа и Насти Каменских (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, где Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоится в роскошном итальянском ресторане Fabius, который находится по адрессу Столичное шоссе, 70. 

Накануне на летнюю террасу этого ресторана завезли технику, цветы, и подготовка к грандиозному действу шла полным ходом. 23 мая это заведение будет закрыто для посторонних.

Свадьба Потапа и Насти Каменских: как выглядит ресторан, где состоится торжество

Ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти (фото: instagram.com/fabius_restaurant)

Свадьба Потапа и Насти Каменских: как выглядит ресторан, где состоится торжество

Ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти (фото: instagram.com/fabius_restaurant)

Как известно, на свадьбу Потап и Настя пригласили много звезд. Всего, говорят представители ресторана, на празднике ожидается несколько сотен гостей. А вот журналистов в числе приглашенных нет.

Мы решили показать вам, как выглядит ресторан, в котором Потап и Настя Каменских зарегистрируют брак и отпразднуют одно из важнейших событий в жизни.

 

Ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти (фото: facebook.com/FABIUSrestaurant)

Напомним, что сегодня - в день своей свадьбы - Потап с помощью клипа  признался в любви Насте Каменских и сообщил, что они действительно женятся. Это привело в восторг многочисленных фанатов звездной пары.

  • Красивая пара! Настенька молодец - растопила сердце Потапу.
  • А я с двух лет говорила и верила, что вы пара!
  • Счастья вам! Всегда знала, что вы вместе! Это просто судьба, которая вас свела. Наши украинские Джей Зи и Бейонсе. Хотим видеть вас вместе и держась за руки. Ведь о любви нужно кричать и благодарить судьбу!

Свадьба Потапа и Насти Каменских: как выглядит ресторан, где состоится торжество

Скриншот

  • Дай Боже вашій парі здоров'я, взаєморозуміння і всього найкращого!
  • Весілля, звісно, круто! Але давайте вже й хрестини!
  • Безграничного счастья, любви и исполнения всех желаний. 

ПТП - Константа

Текст песни "Константа", которую Потап посвятил Насте Каменских в день свадьбы:

Я последний кто не написал
О любви ни одной строчки
Нет
Я последний отношения скрывал свои
Сто тысяч лет
Просто я пытался уберечь ее
От лишних глаз слов постов
Я бываю очень откровенным
Только сокровенным для меня
Любовь
Была есть и будет
Плевать что скажут люди
Мой Бог меня судит
А он есть Любовь
Плывем в море судеб
Мы словно на судне
И ветер попутный мне скажет без слов

Я люблю тебя больше
Всех на этом свете
У нас будут красивые
Милые дети
Люблю тебя больше всех
В этой вселенной
Моя любовь- это константа
Она неизменна
Потому что ты мне
Как зеркало показала
Меня самого настоящего и свободного
Потому что ты судьбу исковерканную
Повернула и теперь
Она из счастья соткана
А

Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да

Счастье - это так просто
Встречать обнимать друг друга
Без лишних вопросов
Быть вместе в своем собственном мире
Смотреть обнявшись
Смертельное оружие 4
Счастье – это так легко
Нырять друг в друга глубоко глубоко
Задыхаться от любви в объятиях
Это настоящая любовь
Мать ее

Сама Каменских сегодня также растрогала сеть признанием в любви Потапу.

"Рады поделиться своим счастьем": Каменских растрогала сеть признанием в любви Потапу Распишутся под аркой: Потап и Каменских сегодня справят свадьбу под Киевом (видео)
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