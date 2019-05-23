Свадьба Потапа и Насти Каменских: как выглядит ресторан, где состоится торжество

Свадьба Потапа и Насти Каменских (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, где Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоится в роскошном итальянском ресторане Fabius, который находится по адрессу Столичное шоссе, 70.

Накануне на летнюю террасу этого ресторана завезли технику, цветы, и подготовка к грандиозному действу шла полным ходом. 23 мая это заведение будет закрыто для посторонних.

Ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти (фото: instagram.com/fabius_restaurant)

Ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти (фото: instagram.com/fabius_restaurant)

Как известно, на свадьбу Потап и Настя пригласили много звезд. Всего, говорят представители ресторана, на празднике ожидается несколько сотен гостей. А вот журналистов в числе приглашенных нет.

Мы решили показать вам, как выглядит ресторан, в котором Потап и Настя Каменских зарегистрируют брак и отпразднуют одно из важнейших событий в жизни.

Ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти (фото: facebook.com/FABIUSrestaurant)

Напомним, что сегодня - в день своей свадьбы - Потап с помощью клипа признался в любви Насте Каменских и сообщил, что они действительно женятся. Это привело в восторг многочисленных фанатов звездной пары.

Красивая пара! Настенька молодец - растопила сердце Потапу.

А я с двух лет говорила и верила, что вы пара!

Счастья вам! Всегда знала, что вы вместе! Это просто судьба, которая вас свела. Наши украинские Джей Зи и Бейонсе. Хотим видеть вас вместе и держась за руки. Ведь о любви нужно кричать и благодарить судьбу!

Скриншот

Дай Боже вашій парі здоров'я, взаєморозуміння і всього найкращого!

Весілля, звісно, круто! Але давайте вже й хрестини!

Безграничного счастья, любви и исполнения всех желаний.

ПТП - Константа

Текст песни "Константа", которую Потап посвятил Насте Каменских в день свадьбы:

Я последний кто не написал

О любви ни одной строчки

Нет

Я последний отношения скрывал свои

Сто тысяч лет

Просто я пытался уберечь ее

От лишних глаз слов постов

Я бываю очень откровенным

Только сокровенным для меня

Любовь

Была есть и будет

Плевать что скажут люди

Мой Бог меня судит

А он есть Любовь

Плывем в море судеб

Мы словно на судне

И ветер попутный мне скажет без слов

Я люблю тебя больше

Всех на этом свете

У нас будут красивые

Милые дети

Люблю тебя больше всех

В этой вселенной

Моя любовь- это константа

Она неизменна

Потому что ты мне

Как зеркало показала

Меня самого настоящего и свободного

Потому что ты судьбу исковерканную

Повернула и теперь

Она из счастья соткана

А

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Да

Счастье - это так просто

Встречать обнимать друг друга

Без лишних вопросов

Быть вместе в своем собственном мире

Смотреть обнявшись

Смертельное оружие 4

Счастье – это так легко

Нырять друг в друга глубоко глубоко

Задыхаться от любви в объятиях

Это настоящая любовь

Мать ее

Сама Каменских сегодня также растрогала сеть признанием в любви Потапу.