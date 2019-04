Последствия пожара в Нотр-Дам, снятые с высоты птичьего полета (фото)

Пожар в Нотр-Дам де Пари удалось локализовать 16 апреля

Пожар в Нотр-Дам де Пари вспыхнул в понедельник, 15 апреля. В результате происшествия обвалился шпиль и крыша легендарного сооружения. Фасад собора и часть окружающих его конструкций устояли. Предварительно причиной возгорания назвали работы по реставрации католического храма.

В сети появилось фото последствий масштабного пожара в Соборе Парижской Богоматери, снятое с беспилотника с высоты птичьего полета. Журналисты издания La Croix сделали снимок экрана, установленного во временном командном пункте пожарных. На изображении видно, какой сильный ущерб огонь нанес собору.

#BREAKING: Shot taken from a drone flying above #notredame pic.twitter.com/JQmFF1xImV