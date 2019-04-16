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Последствия пожара в Нотр-Дам, снятые с высоты птичьего полета (фото)

STYLERПроисшествия    16.04.2019 - 07:49
Последствия пожара в Нотр-Дам, снятые с высоты птичьего полета (фото)
Пожар в Нотр-Дам де Пари (фото: twitter.com/LaCroix)

Пожар в Нотр-Дам де Пари удалось локализовать 16 апреля

Пожар в Нотр-Дам де Пари вспыхнул в понедельник, 15 апреля. В результате происшествия обвалился шпиль и крыша легендарного сооружения. Фасад собора и часть окружающих его конструкций устояли. Предварительно причиной возгорания назвали работы по реставрации католического храма.

В сети появилось фото последствий масштабного пожара в Соборе Парижской Богоматери, снятое с беспилотника с высоты птичьего полета. Журналисты издания La Croix сделали снимок экрана, установленного во временном командном пункте пожарных. На изображении видно, какой сильный ущерб огонь нанес собору.

Пожар в Нотр-Дам де Пари (фото: twitter.com/AmichaiStein1)

Последствия пожара в Нотр-Дам, снятые с высоты птичьего полета (фото)

Пожар в Нотр-Дам де Пари (фото: la-croix.com)

На место пожара к Собору приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, ему удалось ненадолго попасть внутрь. Макрон пообещал, что историческое здание будет восстановлено.

А французский миллиардер Франсуа Пино обещает пожертвовать 100 млн евро на восстановление Собора.

К полуночи интенсивность пожара снизилась. Фасад собора и его башни удалось спасти. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест Собора.

16 апреля около 03:00 французским спасателям удалось локализовать пожар в соборе Парижской Богоматери и остановить распространение огня.

Также известно, что во время спасательных работ тяжело ранен один пожарный.

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