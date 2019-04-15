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В Париже горит Собор Парижской Богоматери

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 20:29
В Париже горит Собор Парижской Богоматери
Фото: место происшествия (DominguezArjona / Twitter)

Пожар начался вечером 15 апреля

В Париже вечером 15 апреля загорелся Собор Парижской Богоматери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На кадрах с места происшествия видны густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши здания. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Представитель мэрии заявил в Twitter, что территория очищается.

В пожарном департаменте просят жителей и гостей города избегать места событий, чтобы не мешать технике и пожарным.

Причина возгорания может быть связана с ремонтными работами. Туристов и прихожан из собора, которому более 850 лет, эвакуировали.

 
Un incendie est en cours à la cathédrale de Notre-Dame de Paris

Un incendie est en cours à la cathédrale de Notre-Dame de Paris

Опубліковано BFMTV Понеділок, 15 квітня 2019 р.
 

 

Опубліковано Karpa Irena Понеділок, 15 квітня 2019 р.
 
Fire breaks out at Notre Dame cathedral

BREAKING: Large fire breaks out in the iconic Notre Dame cathedral in Paris, authorities say. https://abcn.ws/2UEyGwg

Опубліковано ABC News Понеділок, 15 квітня 2019 р.
 

Фото: место происшествия (twitter.com almacy)

Собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.

Напомним, сегодня в квартире жилого дома в 18-м округе Парижа произошел взрыв, в результате чего два человека пострадали.

РБК-Украина писало, что в результате пожара в торговом центре в Бангкоке (Таиланд) погибли три человека и ранены по меньшей мере восемь человек.

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