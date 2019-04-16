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Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 01:23
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари
Фото: Эммануель Макрон (elysee.fr)

Удалось спасти фасад собора и его башни

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Об этом сообщает Le Figaro.

Президент подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария развития событий: удалось спасти фасад собора и его башни.

"Мы все вместе восстановим этот собор", - заявил он.

Отметим, французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. РБК-Украина писало, что обрушились крыша и шпиль собора. Ранее Макрон заявлял, что пожар стал ударом для целой нации, и что "горит часть нас".

"Нотр-Дам де Пари в огне. Волнение целой нации, всех католиков и для всех французов. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как эта часть нас горит", - написал Макрон. 

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадал пожарный. Также в соцсетях опубликовали видео пожара внутри собора Нотр-Дам де Пари. В свою очередь, парижская прокуратура начала расследование по факту пожара в соборе.

В Париже горит Нотр-Дам де Пари (онлайн) Появилось видео пожара внутри собора Нотр-Дам де Пари
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