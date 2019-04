Наслідки пожежі у Нотр-Дам показали з висоти пташиного польоту (фото)

Пожежу в Нотр-Дам де Парі вдалося локалізувати 16 квітня

Пожежа в Нотр-Дам де Парі спалахнула в понеділок, 15 квітня. В результаті події обвалився шпиль і дах легендарної споруди. Фасад собору і частина оточуючих його конструкцій встояли. Попередньо причиною загоряння назвали роботи з реставрації католицького храму.

У мережі з'явилося фото наслідків масштабної пожежі в Соборі Паризької Богоматері, зроблене з безпілотника з висоти пташиного польоту. Журналісти видання La Croix зробили знімок екрана, встановленого у тимчасовому командному пункті пожежників. На зображенні видно, якої сильної шкоди вогонь завдав собору.

#BREAKING: Shot taken from a drone flying above #notredame pic.twitter.com/JQmFF1xImV