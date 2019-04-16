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Наслідки пожежі у Нотр-Дам показали з висоти пташиного польоту (фото)

STYLERПодії    16.04.2019 - 07:49
Наслідки пожежі у Нотр-Дам показали з висоти пташиного польоту (фото)
Пожежа в Нотр-Дам де Парі (фото: twitter.com/LaCroix)

Пожежу в Нотр-Дам де Парі вдалося локалізувати 16 квітня

Пожежа в Нотр-Дам де Парі спалахнула в понеділок, 15 квітня. В результаті події обвалився шпиль і дах легендарної споруди. Фасад собору і частина оточуючих його конструкцій встояли. Попередньо причиною загоряння назвали роботи з реставрації католицького храму.

У мережі з'явилося фото наслідків масштабної пожежі в Соборі Паризької Богоматері, зроблене з безпілотника з висоти пташиного польоту. Журналісти видання La Croix зробили знімок екрана, встановленого у тимчасовому командному пункті пожежників. На зображенні видно, якої сильної шкоди вогонь завдав собору.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі (фото: twitter.com/AmichaiStein1)

Наслідки пожежі у Нотр-Дам показали з висоти пташиного польоту (фото)

Пожежа в Нотр-Дам де Парі (фото: la-croix.com)

На місце пожежі до Собору приїжджав президент Франції Еммануель Макрон, йому вдалося ненадовго потрапити всередину. Макрон пообіцяв, що історична будівля буде відновлена.

А французький мільярдер Франсуа Піно обіцяє пожертвувати 100 млн євро на відновлення Собору.

До півночі інтенсивність пожежі знизилася. Фасад собору і його вежі вдалося врятувати. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест Собору.

16 квітня близько 03:00 французьким рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в соборі Паризької Богоматері і зупинити поширення вогню.

Також відомо, що під час рятувальних робіт важко поранений один пожежник.

 

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