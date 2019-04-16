В Госдепе США одобрили третий саммит Трампа и Ким Чен Ына

Фото: встреча Трампа и Ким Чен Ына (whitehouse.gov)

Лидер КНДР хочет встретиться с Трампом к концу года

Третья встреча лидеров Соединенных Штатов Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына необходима. Об этом заявляет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

По словам главы департамента Майка Помпео, сейчас команды обеих стран разрабатывают совместный план встречи.

"Наши команды работают с КНДР, чтобы составить план и наметить путь вперед. Ким Чен Ын сказал, что хочет это сделать к концу года", - отметил Помпео.

Он добавил также, что Госдеп хочет ускорить переговоры по проведению третьей встречи.

Напомним, президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором говорится, что в Вашингтоне ожидают полного ядерного разоружения Северной Кореи.

В соответствии с документом Пхеньян должен был взять на себя обязательство передать все свои наработки по созданию ядерного оружия Соединенным Штатам, а также уничтожить баллистические ракеты, допустить на свою территорию американских и международных наблюдателей.

В свою очередь лидер Серевной Кореи назвал условия для проведния третьего саммита с президентом США. По словам Ким Чен Ына, он готов провести встречу с американским президентом в случае, если США изменят свой подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова к концу этого года.