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Французские миллиардеры Пино выделили 100 млн евро на Нотр-Дам

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 08:25
Французские миллиардеры Пино выделили 100 млн евро на Нотр-Дам
Фото: Франсуа-Анри Пино (wikipedia.org)

Нотр-Дам де Пари помогут восстановить миллиардеры Пино

На восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро. Об этом сообщает местная газета Le Figaro.

Отметим, семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering, которым принадлежит аукционной дом Christie's, а также бренды модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.

"Мой отец, Франсуа Пино, и я решили выделить из фондов компании Artemis 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар", - заявил Франсуа-Анри Пино.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

По состоянию на утро 16 апреля почти полностью потушили пожар в Нотр-Дам де Пари.

"Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось", - заявил представитель парижских пожарных Габриэль Плюс.

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