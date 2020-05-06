Пора сказать правду! В Киеве медики "скорой" вышли на протест (видео)

В Киеве медики вышли на протест (в коллаже использован скрин видео "Апостроф"/Александр Гончаров)

Врачи в Киеве рассказали, что стали получать зарплаты на 40-50% меньше

В Киеве медики вышли на акцию протеста из-за низких зарплат - сотрудники столичной больницы скорой помощи отметили, что их оклад сократился на 40-50%, а получаемые раньше доплаты сняли.

По словам работников Клинической БСМП, которые вышли под стены здания клиники, это произошло после внедрения второго этапа медицинской реформы.

В то же время медики подчеркивают, что заявления от властей об якобы увеличении суммы зарплаты и циркуляция таких сообщений в СМИ на деле никак не реализовываются.

"Акция сотрудников больницы "скорой помощи" связана с теми зарплатами, которые мы получили в последнее время. Связана с тем отношением, которое массируется в СМИ, и что представители правительства считают, что нам платят очень много. Вы знаете, в последнее время приходят пациенты, которые говорят "Ну вам же платят очень много, вы получаете огромные зарплаты". Пора сказать правду! Пора говорить людям правду", - отметил врач Виталий Черкашин.

Медик пояснил, что их протест выражается "не в том, чтобы протестовать против нашей работы или против того, что мы делаем. Мы просто вышли для того, чтобы сказать, что мы хотели бы изменений. Причем в лучшую сторону. А не смотреть на то, как система с каждым годом все ухудшается".

Также другой врач с 21-летним стажем рассказал, что получил за свою работу сейчас 3688 гривен и 78 копеек. Аванс составляет 1900 гривен.

Медики также рассказали, что они не работают в клинике с пациентами с коронавирусной болезнью.

"Мы хотели бы, чтобы о нас говорили как о людях, которые стоят уважения. Хотя бы потому, что они получили когда-то высшее образование, потратили свое время, свои жизни на то, чтобы спасать и помогать другим. Сегодня вышло столько людей, потому что от президента и министра здравоохранения прозвучали обещания, и большая часть сотрудников верит этим обещаниям и ждет изменений. Мы хотели бы чтобы эти изменения были", - заявил Черкашин.

Видео: В Киеве медики "скорой помощи" вышли на акцию протеста

Ранее мы писали о том, что 30 апреля в Киеве врачи одной из больниц устроили забастовку после того, как не дождались обещанную надбавку 300% за работу с больными коронавирусом пациентами. 1 мая в Ивано-Франковске медики скорой помощи провели предупредительную акцию протеста по аналогичной причине.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил председателям ОГА решить вопрос погашение задолженности перед врачами и выплаты доплат. При этом глава государства пригрозил главам областей увольнением в случае задержки с выплатой доплат медработникам.