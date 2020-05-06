Зеленский пригрозил главам ОГА увольнением за задержку надбавок медикам

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский также не исключает лишение глав ОГА зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам Областных государственных администраций увольнением, если не будет решен вопрос задержки выплаты надбавок медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

По словам Зеленского, руководители ОГА, которые не решат проблему выплаты надбавок медикам, будут лишены заработной платы, или уволены.

"В тех регионах, где не выплатят, председателя ОГА будут как именно лишены заработной платы, а возможно и должностей", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский поручил председателям ОГА в ближайшие дни погасить задолженность перед медицинскими работниками. Глава государства отметил, что на следующей неделе получит полную информацию относительно погашения задолженности и выплаты надбавок.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что надбавки медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, будут выплачены до пятницы. Степанов подчеркнул, что все деньги были перечислены в регионы, включительно с учетом доплат до 300%.

Как писало РБК-Украина, недавно Рада поддержала законопроект №3279-д об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медикам.