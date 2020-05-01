Украинские медики "скорой" вышли на протест под звук сирен и записали видеообращение

В Ивано-Франковске медики вышли на протест (Фото: скриншот)

В Ивано-Франковске медики требуют обещанную надбавку 300% и достойную зарплату

В Ивано-Франковске медики провели предупредительную акцию протеста под стенами больницы после того, как не получили надбавку к зарплате 300% за работу с пациентами с коронавирусом. В ней приняли участие сотрудники экстренной медицинской помощи.

Работники бригад "скорых" записали 1 мая видеообращение, в котором озвучили свои претензии. Ролик опубликован на YouTube.

"Просим обеспечить достойной заработной платой, выплатить надбавку за отработанный период во время карантина 300% всем выездным бригадам и младшему медицинскому персоналу экстренной медицинской помощи", - заявила одна из медиков.

Также врач отметила, что никаких выплат до этого времени они не получили.

Во время акции медики на несколько минут включили сирены на автомобилях "скорой".

По словам главы профсоюзного комитета Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Богдана Венника, ежедневно на линию выезжает 14-15 бригад, обслуживающих город и ближайшие села. Об этом передает местное издание "Галка".

"То есть 75-80 работников обслуживает около 260 000 населения. Я не считаю обслуживающий персонал (санитарки, слесари и т.д.)", - отметил он.

Венник рассказал, что средняя зарплата у водителя "скорой" составляет около 4 тысяч гривен, молодой врач (после окончания медуниверситета) получает приблизительно 5 тысяч вместе с налогами.

Позже появилась информация, что обещанные средства медикам местные власти выплатят после майских выходных.

Видео: В Ивано-Франковске медики "скорой помощи" провели акцию протеста

Ранее мы писали о том, что 30 апреля в Киеве врачи одной из больниц устроили забастовку после того, как не дождались обещанную надбавку 300% за работу с больными коронавирусом пациентами. В итоге в КГГА заявили, что после выходных в медучреждение приедут чиновники для того, чтобы вести диалог с медиками.